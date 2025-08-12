Индонезия отказалась от суда, решая нефтяной спор с Малайзией

Tекст: Евгения Караваева

Индонезия предпочла дипломатический путь для урегулирования спора с Малайзией о нефтяных участках, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Ариф Хавас Оэгросено, передает РИА «Новости».

Власти Индонезии отказались от судебного рассмотрения вопроса и заявили о намерении продолжать переговоры по спорным водам Амбалат (Амбалатское море) у восточного Борнео.

По словам Оэгросено, территориальные разногласия между странами могут затянуться на десятилетия: «Германия и Нидерланды не могут урегулировать территориальный спор на границе уже 300 лет. Если у них за три века не получилось, почему мы должны решить все за 10 лет? Если переговоры между странами Юго-Восточной Азии займут много времени, что ж, пусть будет так».

Дипломат также отметил, что вопросы государственных границ – самые сложные для переговоров, так как после заключения соглашения изменить их невозможно.

Как отмечает агентство, Джакарта предпочла отказаться от обращения в международный арбитраж, чтобы избежать политических и экономических рисков. Такой подход отражает долгосрочную стратегию Индонезии, которая ставит во главу угла стабильность региона и двусторонний диалог. Власти основывают свои претензии на положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в то время как Малайзия использует свою карту 1979 года и решение Международного суда ООН 2002 года, подтвердившее ее суверенитет над островами Сипадан и Лигитан, но не определившее морскую границу.

Ранее стало известно, что власти Индонезии и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли в декабре этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал, что конец нефтяной эры признан ошибочным.