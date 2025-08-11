Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.0 комментариев
ВС России поразили места сборки и хранения БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты семь снарядов американской РСЗО HIMARS и 312 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 76 497 беспилотников, 625 ЗРК, 24 539 танков и других бронемашин, 1585 боевых машин РСЗО, 28 387 орудий полевой артиллерии и минометов, 39,5 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, за прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины. Также ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. А днем ранее ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.