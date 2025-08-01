Пакистан впервые приобрел крупную партию нефти у США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Пакистана Cnergyico в октябре впервые импортирует из США 1 млн баррелей нефти марки West Texas Intermediate, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Представитель Cnergyico Усама Куреши заявил: «Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать хотя бы одну партию в месяц».

Партия нефти закуплена у международного трейдера Vitol. Заключение этой сделки последовало за введением США угрозы значительных пошлин на пакистанский экспорт, что подтолкнуло Исламабад к расширению энергетического и торгового сотрудничества с Вашингтоном.

Это первая в истории Пакистана закупка американской нефти и она символизирует отход страны от традиционной зависимости от ближневосточных поставщиков углеводородов. Нефть остается основной статьей импорта Пакистана: за 2024-2025 финансовый год объем поставок достиг 11,3 млрд долларов, что составляет 20% от всего импорта страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении разрабатывать «огромные запасы нефти» в Пакистане. Эксперт оценил планы Трампа по освоению нефтяных ресурсов в этой стране.