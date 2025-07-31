Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане

Эксперт Юшков: Нефтяная сделка США и Пакистана – часть плана Трампа по давлению на Индию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Никому ничего не известно о каких-либо «огромных» запасах нефти в Пакистане. Страна не значится среди крупных игроков этого рынка и вообще является импортером углеводородов», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«Коммерческие компании сейчас вообще не добывают нефть в Пакистане. Значит, им это не интересно. Это говорит о том, что с запасами углеводородов в стране все далеко не так хорошо, как уверяет американский лидер», – продолжил собеседник.

«Думаю, наиболее вероятное объяснение такого поведения главы Белого дома заключается в попытке надавить на Индию», – указал аналитик. Он в целом выразил скепсис по поводу сотрудничества Вашингтона и Исламабада, учитывая их «напряженные отношения».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Исламабадом по разработке «огромных нефтяных запасов» Пакистана. «Сейчас мы выбираем компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил факт сделки. В свою очередь, минфин страны заявил о подписании тарифного соглашения с американской стороной, которое приведет к «снижению взаимных пошлин, особенно на пакистанский экспорт в США», сообщает Reuters.

«Сделка знаменует новую эру экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых, информационных технологий, криптовалюты», – говорится в сообщении. «Смысл соглашения состоит в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», – сказал глава минфина Мухаммад Аурангзеб.

Заявление Трампа о сотрудничестве с Пакистаном прозвучало спустя несколько часов после объявления им о введении 25%-ных пошлин в отношении Индии, а также дополнительных штрафах за сотрудничество с Россией в энергетической и военной сферах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Трампа повлиять на «большую нефтяную игру» в мире.