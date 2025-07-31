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    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    8 комментариев
    31 июля 2025, 11:41 • Новости дня

    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Эксперт Юшков: Нефтяная сделка США и Пакистана – часть плана Трампа по давлению на Индию

    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы президента США Дональда Трампа по разработке «огромных» пакистанских нефтяных запасов – часть его стратегии по давлению на Индию. Пакистан не значится среди крупных игроков этого рынка и сам импортирует углеводороды, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Вашингтон и Исламабад объявили о заключении новой сделки.

     «Никому ничего не известно о каких-либо «огромных» запасах нефти в Пакистане. Страна не значится среди крупных игроков этого рынка и вообще является импортером углеводородов», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Коммерческие компании сейчас вообще не добывают нефть в Пакистане. Значит, им это не интересно. Это говорит о том, что с запасами углеводородов в стране все далеко не так хорошо, как уверяет американский лидер», – продолжил собеседник.

    «Думаю, наиболее вероятное объяснение такого поведения главы Белого дома заключается в попытке надавить на Индию», – указал аналитик. Он в целом выразил скепсис по поводу сотрудничества Вашингтона и Исламабада, учитывая их «напряженные отношения».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Исламабадом по разработке «огромных нефтяных запасов» Пакистана. «Сейчас мы выбираем компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил факт сделки. В свою очередь, минфин страны заявил о подписании тарифного соглашения с американской стороной, которое приведет к «снижению взаимных пошлин, особенно на пакистанский экспорт в США», сообщает Reuters.

    «Сделка знаменует новую эру экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых, информационных технологий, криптовалюты», – говорится в сообщении. «Смысл соглашения состоит в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», – сказал глава минфина Мухаммад Аурангзеб.

    Заявление Трампа о сотрудничестве с Пакистаном прозвучало спустя несколько часов после объявления им о введении 25%-ных пошлин в отношении Индии, а также дополнительных штрафах за сотрудничество с Россией в энергетической и военной сферах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Трампа повлиять на «большую нефтяную игру» в мире.

    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    Комментарии (6)
    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    31 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Трамп в социальной сети Truth Social посоветовал «бывшему президенту-неудачнику России» Медведеву следить за своими словами, передает РИА «Новости» .

    Президент США предупредил Медведева что «он заходит на очень опасную территорию».

    Ранее Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

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    31 июля 2025, 10:07 • Новости дня
    Медведев ответил на «нервные высказывания» Трампа

    Медведев назвал нервной реакцию Трампа на свои слова

    Tекст: Вера Басилая

    Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил нервную реакцию «грозного президента США» Трампа на свои слова. По его словам, такая нервозность говорит о том, Россия во всем права и будет идти своей дорогой.

    Комментируя слова Трампа про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию», Медведев предложил вспомнить президенту США «его любимые фильмы про «ходячих мертвецов».

    «Пусть вспомнит так же то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», – написал Медведев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, зампред Совбеза Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

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    31 июля 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп объяснил пошлину в 40% для Бразилии масштабом угрозы страны американцам

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что политика и действия правительства Бразилии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США, поэтому он обязан защитить их, что и сделает посредством пошлин.

    В опубликованном на сайте  Белого дома документе в адрес правительства Бразилии Трамп заявил, что члены правительства Бразилии предприняли действия, которые вмешиваются в экономику США, ущемляют право граждан на свободу выражения мнений, нарушают права человека и подрывают интересы США по защите своих граждан и компаний.

    «Члены правительства Бразилии также осуществляют политическое преследование бывшего президента, что способствует преднамеренному подрыву верховенства закона в Бразилии, политически мотивированному запугиванию в этой стране и нарушениям прав человека», – сказано в документе.

    От всего этого Трамп считает себя обязанным защитить американцев, в том числе, когда они за пределами США.

    «В целях реагирования на чрезвычайное положение в стране, объявленное настоящим указом, я постановляю, что необходимо и целесообразно ввести дополнительную пошлину ad valorem в размере 40% на некоторые товары из Бразилии», – заявил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии на это  подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (35)
    30 июля 2025, 15:29 • Новости дня
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    По словам Трампа, крайний срок введения новых тарифов установлен на 1 августа, передает ТАСС. «Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!» – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп подтвердил сохранение тарифов на уровне 15% для Евросоюза, отвергнув возможность их снижения. Он также пригрозил Индии пошлинами в 25%.

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    31 июля 2025, 02:10 • Новости дня
    Сенатор США пригрозил России сменой санкционных правил в исполнении Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, в высокопарном обращении к России предупредил, что мастерство справляться с санкциями скоро будет разрушено сменой правил игры в исполнении президента США Дональда Трампа.

    «Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, ты научилась с ними жить. Видимо, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», – написал Грэм в соцсети Х.

    Сенатор предположил, что, возможно, России стоит в ближайшее время связаться с этими странами и узнать, «относятся ли они к этому так же легкомысленно, как ты».

    «Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этом начинании», – закончил сенатор из списка террористов и экстремистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, что подтверждает формирование определенного иммунитета к западным ограничениям.

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    30 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Опровергнутое досье о «русском следе» нашли в тайной комнате ФБР

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро, сообщает Fox News.

    Документы из опровергнутого досье о «русском следе» были найдены в тайной комнате ФБР, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные бумаги, которые находились в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Как отмечает телеканал Fox News, подобным образом в ФБР обычно хранят материалы с грифом «секретно» и выше, предназначенные для уничтожения. По сведениям телеканала, среди найденных документов оказались материалы разведсообщества США, в которых сообщалось, что ФБР должно было сыграть роль в распространении информации о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.

    Кроме того, Fox News сообщает, что найденные бумаги касались предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Сейчас ФБР совместно с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Минюстом и АНБ занимается рассекречиванием этих документов.

    Ранее директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард назвала действия администрации Барака Обамы, которая «сфальсифицировала» данные о «русском следе», госпереворотом и заговором против Трампа. Дональд

    Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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    31 июля 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп собрался разрабатывать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп о торговом соглашении с Пакистаном, в рамках которого компании из США будут участвовать в освоении нефтяных запасов страны.

    «Мы сейчас заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой их огромных запасов нефти», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на его пост в  соцсети Truth Social.

    Глава Белого дома уточнил, что США выбирают нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство с американской стороны.

    «Может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии», – выразил надежду Трамп.

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    31 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Трамп высмеял Байдена поле сравнения длины ударов в гольфе
    Трамп высмеял Байдена поле сравнения длины ударов в гольфе
    @ Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп дал несколько комментариев на борту Air Force One, возвращаясь домой из Шотландии после того, как видео его удара в гольф стало вирусным в интернете.

    Президент США Дональд Трамп возвращаясь в США из Шотландии на борту Air Force One, затронул тему игры в гольф и обсудил недавний видеоролик с самим собой,  играющим в гольф, сообщает Fox News.

    Общаясь с журналистами на борту Трамп похвастался своим ударом в гольфе.

    «Вы видели мой удар на первой лунке? Довольно длинный, очень длинный. Это вам не Джо Байден, скажу я вам. Это не Байден, верно? Это был хороший удар», – сказал Трамп.

    До этого Трамп раскритиковал навыки Байдена в гольфе во время их дебатов 27 июня 2024 года в Атланте. Он тогда заявил, что выиграл два клубных чемпионата, обсуждая физическую форму политического оппонента, и добавил, что Байден не сможет отправить мяч даже дальше 50 ярдов (45 м).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, фотографии с переговоров в Шотландии показали, что правую руку президента США Дональда Трампа покрывает консилер.

    Кроме того, создатели американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун рассказали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сколько проблем на них обрушилось из-за Трампа, одного из героев мультика, за который пришлось извиняться даже перед Белым домом.



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    30 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Трамп заявил о переманивании Эпштейном девушек из его спа-клуба

    Трамп заявил, что Эпштейн переманивал девушек из его спа-клуба

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Трамп сообщил, что Джеффри Эпштейн нанимал молодых сотрудниц из его спа-салона Mar-a-Lago, среди которых оказалась Вирджиния Джуфре.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн переманивал молодых женщин, работавших в спа-салоне его клуба Mar-a-Lago, передает ТАСС.

    По словам Трампа, девушек забирали из салона, нанимали на работу к Эпштейну, и они исчезали. Он подтвердил, что среди них была Вирджиния Джуфре, также обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании.

    Как пишет Politico, в последнее время внимание общественности сосредоточено на отношениях между Трампом и Эпштейном. Представители Белого дома отмечают, что лидер США прекратил все связи с финансистом из-за его репутации.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура утверждала, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене, самой младшей из которых было 14 лет. В его окружение входили высокопоставленные чиновники и известные предприниматели. Уголовное преследование в отношении Эпштейна завершилось его самоубийством в тюрьме 10 августа 2019 года. Выяснилось, что у ФБР есть полная видеозапись ночи смерти Эпштейна.

    Президент Трамп и его команда в рамках предвыборной кампании 2024 года неоднократно обещали рассекретить материалы расследования по делу Эпштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пособницу Эпштейна Гислейн Максвелл допрашивали по делу Джеффри Эпштейна о связях с принцем Эндрю, Биллом Гейтсом и Биллом Клинтоном. Максвелл поставила условия для дачи показаний Конгрессу США. Также в материалах дела Эпштейна обнаружены имена Илона Маска и его брата.

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    31 июля 2025, 05:55 • Новости дня
    Bloomberg назвал санкции США против Ирана самыми жесткими за семь лет
    Bloomberg назвал санкции США против Ирана самыми жесткими за семь лет
    @ Скриншот с видео Bloomberg.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США ввело самые жесткие за последние семь лет санкции, связанные с Ираном, в отношении международной судоходной сети, контролируемой известным нефтетрейдером.

    Хоссейн Шамхани, чей отец является старшим советником Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, попал под санкции вместе с десятками частных лиц, компаний и судов, входящих в его бизнес-империю, пишет Bloomberg.

    «Эти санкции означают самую масштабную эскалацию санкций против Тегерана с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в начале этого года. Они были введены через неделю после того, как ЕС ввел санкции против Шамхани и нескольких ключевых фирм, входящих в его сеть», – сказано в материале.

    Трамп посылал неоднозначные сигналы об ужесточении ограничений в отношении Ирана после того, как атаковал ядерные объекты страны в июне. Представители казначейства США заявили, что трейдер использовал политическое влияние своего отца Али Шамхани, чтобы создать флот танкеров и контейнеровозов, которые перевозили нефть и нефтепродукты на миллиарды долларов из Ирана и России покупателям по всему миру, часто через подставные компании.

    «Эти действия выводят Америку на первое место, нацеливаясь на элиты режима, которые наживаются, в то время как Тегеран угрожает безопасности США», – заявил министр финансов Скотт Бессент.

    Заместитель министра финансов Майкл Фолкендер добавил, что администрация США стремится сократить экспорт иранской нефти.

    «Наша цель – ограничить основной источник доходов Ирана, оказать давление на режим, чтобы он прекратил раскачивать ядерную угрозу, свернул свою программу создания баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок», – сказал он.

    По словам официальных лица США, эти меры не приведут к каким-либо устойчивым сбоям на мировых нефтяных рынках, к тому же большую часть сырой нефти, продаваемой сетью, поступает в Китай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы нанести новые удары по ядерной инфраструктуре Ирана, о чем заявил президент Дональд Трамп. При этом в Европе агрессивную риторику Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связали с желанием продемонстрировать силу и «поиграть на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.

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