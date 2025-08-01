В России создали способ выявления дефицита витаминов в грудном молоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые из Сеченовского университета внедрили инновационный метод анализа грудного молока, сообщает ТАСС. Новый способ сочетает жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию, что дает возможность с высокой точностью определять содержание витамина D, а также насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега-3, Омега-6 и Омега-9.

В пресс-службе вуза пояснили, что метод разделяет молоко на отдельные компоненты с помощью хроматографа, а затем масс-спектрометр определяет массу молекул, точно указывая их состав. Специалисты отмечают, что такой подход эффективнее анализа крови, поскольку позволяет получить точную картину питания ребенка.

Заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства Наталья Трифонова отметила: «Содержание определенных витаминов и минералов в грудном молоке напрямую зависит от питания кормящей женщины, от содержания в ее организме витаминов. Но если сделать анализы крови у мамы, мы не получим полную картину – нужно исследовать именно молоко».

На основании полученных данных врачи смогут назначать индивидуальные рекомендации по питанию, что поможет скорректировать уровень необходимых веществ для здоровья матери и ребенка.

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