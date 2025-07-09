Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.0 комментариев
Депутат Рады сообщил о подготовке офиса Зеленского к отставке премьера
Депутат Рады Железняк сообщил о подготовке офиса Зеленского к отставке премьера
Офис Владимира Зеленского готовится отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
Чтобы отставка главы правительства не заблокировала внесение изменений в бюджет на 2025 год, руководители бюджетного комитета и фракции «Слуга народа» внесли альтернативный законопроект по изменению бюджета, написал Железняк в Telegram-канале, передает ТАСС.
Депутат отметил, что правительственная версия уже была одобрена профильным комитетом в первом чтении. Однако, по его словам, при уходе премьер-министра в отставку все правительство уходит вместе с ним, и все правительственные законопроекты, не прошедшие первое чтение, автоматически отзываются.
Депутат подчеркнул, что альтернативный законопроект нужен для того, чтобы не допустить срыва ключевого решения – увеличения военных расходов. Он также напомнил, что по закону во время военного положения запрещено прекращать полномочия правительства.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщал, что украинский парламент может на внеочередном заседании отправить Шмыгаля в отставку.