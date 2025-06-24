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Гончаренко: Зеленский запланировал отставку премьера Украины Шмыгаля
Депутат Рады Гончаренко сообщил о запланированной отставке премьера Украины Шмыгаля
Украинского премьера Дениса Шмыгаля решили заменить на другого чиновника, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов).
Депутатам партии Владимира Зеленского «Слуга народа» объявили о скорой внеочередной сессии Рады, ее наметили на 7-8 июля, заявил Гончаренко, передает «Московский комсомолец».
По словам парламентария, планировалось, что Шмыгаль поедет в Рим на так называемую конференцию по восстановлению Украины, она должна пройти 10-11 июля.
Ранее сам Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины.