Депутат французского парламента Оливье Марлекс найден мертвым в своем доме

Tекст: Ирма Каплан

По словам Фредерика Шевалье, причастность третьих лиц к смерти Оливье Марлекса можно исключить. Он уточнил, что на текущем этапе расследования приоритетная версия – самоубийство. Вскрытие проведут в среду утром в Руане, приводит его слова France Info.

По данным источника портала, никаких записей, которые могли бы представлять интерес для расследования, обнаружено не было. Полиция изъяла телефон и компьютеры, их оперативно проанализируют, чтобы отследить последние разговоры и переписки погибшего.

Премьер-министр Франсуа Байру выразил «изумление» и «безмерную печаль» от сообщения про гибель Марлекса.

«Мы никогда не осознаем хрупкости людей», – добавил он.

Как сообщала полиция, тело 54-летнего депутата было обнаружено в его доме. Иных подробностей не приводится.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.