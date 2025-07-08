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Депутат французского парламента Оливье Марлекс найден мертвым в своем доме
Прокурор города Шартра Фредерик Шевалье сообщил о начале расследования с целью выяснить причины смерти депутата, на данном этапе приоритетная версия – самоубийство.
По словам Фредерика Шевалье, причастность третьих лиц к смерти Оливье Марлекса можно исключить. Он уточнил, что на текущем этапе расследования приоритетная версия – самоубийство. Вскрытие проведут в среду утром в Руане, приводит его слова France Info.
По данным источника портала, никаких записей, которые могли бы представлять интерес для расследования, обнаружено не было. Полиция изъяла телефон и компьютеры, их оперативно проанализируют, чтобы отследить последние разговоры и переписки погибшего.
Премьер-министр Франсуа Байру выразил «изумление» и «безмерную печаль» от сообщения про гибель Марлекса.
«Мы никогда не осознаем хрупкости людей», – добавил он.
Как сообщала полиция, тело 54-летнего депутата было обнаружено в его доме. Иных подробностей не приводится.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.