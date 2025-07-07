Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в личном автомобиле

Минченко: Оправдание Сталина создаст проблемы для КПРФ

Политолог Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным

Tекст: Олег Исайченко

«Решение КПРФ изменить официальное название партии – правильный и логичный с технологической точки зрения ход. Партия привлекает внимание к теме спойлеров на выборах. Таковым для нее сегодня в первую очередь является партия «Коммунисты России», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Впрочем, по его мнению, изменения вряд ли помогут КПРФ кардинально решить проблему.

«Что касается осуждения коммунистами доклада Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», многие юристы отмечают: формального значения это не имеет, поскольку КПРФ не является правопреемницей КПСС», – говорит аналитик.

Он также напомнил, что «длительное время правящая в СССР партия не позволяла создавать Коммунистическую партию в РСФСР, хотя таковые были у всех национальных республик». «Решение по этому вопросу было принято уже на этапе развала Советского Союза», – пояснил собеседник.

«С исторической точки зрения нынешняя резолюция КПРФ имеет смысл: то, как Хрущев провел кампанию по десталинизации, очень сильно ударило по международному престижу СССР, рассорило страну с Албанией, Югославией, Китаем. На мой взгляд, в признании доклада ошибкой есть рациональное зерно», – считает политолог.

«Я думаю, в условиях проведения СВО для КПРФ очень важно сделать выбор между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным. Дело в том, что Ленин во время Первой мировой войны занял последовательную позицию по агитации за поражение своей собственной страны, расчленению Российской империи и предоставлению независимости, в частности, Украине», – добавил Минченко.

«В ходе дискуссии между Лениным и Сталиным в 1922 году последний предлагал предоставить национальным образованиям статус автономий внутри России, а первый – фактически настоял на создании полноценных национальных государств, по границам которых в 1991 году Советский Союз и распался», – уточнил эксперт.

На этом фоне он напомнил заявление Владимира Путина о том, что «в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». «Таким образом, в позиции по национальному вопросу КПРФ, выбирая между Лениным и Сталиным, выбрала второго, что вполне логично в нынешние дни», – подчеркнул Минченко.

«Когда говорят, что «под ленинскими знаменами Советский Союз победил Адольфа Гитлера» – это неправда. Потому что Иосифу Сталину пришлось перезагружать идеологию страны во время войны, возвращать то, что недавно было поругаемо как пример империалистической захватнической политики. Именно при нем легализовали снова и Русскую православную церковь, и обратились к традициям Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Багратиона», – указал собеседник.

«Решение КПРФ по докладу Хрущева – предсказуемо. Хотя если трактовка XX съезда неверна, надо предложить альтернативную версию оценки Сталинской эпохи, современную версию «Краткого курса истории КПСС». Например, ответить на вопросы, правильно или нет арестовали и расстреляли Лаврентия Берию и его сподвижников в 1953 году, надо ли было после смерти Сталина реабилитировать и выпускать из заключения больше миллиона людей или они сидели за дело и должны были сгнить в лагерях», – рассуждает аналитик.

«При этом радикальное оправдание Компартией фигуры Сталина создает и определенные проблемы для партии. В частности, это осложняет голосование за фракцию городского оппозиционного электората, который настроен скорее антисталински», – заключил Минченко.

В минувшие выходные в Подмосковье прошел XIX отчетно-выборный съезд КПРФ. Делегаты обновили состав руководящих органов партии и вновь избрали Геннадия Зюганова председателем ЦК. Также коммунисты внесли ряд изменений в устав.

Так, в КПРФ появится новый орган – Высший совет. Кроме того, решением съезда было утверждено название «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Прежде партия официально называлась «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил, что речь идет, скорее, об уточнении полного официального названия партии. «Это важно, потому что для борьбы с КПРФ на выборах часто используются партии-двойники, которые даже своим названием пытаются максимально повторить название нашей партии. Все делается для того, чтобы избиратель запутался, поставил галочку не в ту графу, и часть голосов КПРФ оказалась украденной», – написал он в своем Telegram-канале.

На съезде также была принята специальная резолюция, в которой КПРФ назвала «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС в 1956 году. В документе указано, что доклад Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Иосифа Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности», передает РИА «Новости».

Владимир Путин в 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну называл «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов, одним из путей атаки на Советский Союз и на Россию». Президент также отмечал, что Сталин был сложной фигурой и «продуктом своей эпохи».