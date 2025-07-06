Взрывы прогремели в Херсоне

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет украинское издание «Общественное. Новости»: «В Херсоне слышны взрывы». Другие детали о причинах и последствиях произошедшего пока не приводятся, передает РИА «Новости».

В воскресенье в городе Николаев на юго-востоке Украины зафиксировали взрывы, прозвучавшие вскоре после объявления воздушной тревоги в регионе.

Ранее На Украине сообщили о повреждении важного критического объекта в Херсоне.