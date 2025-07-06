Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.35 комментариев
Взрывы прогремели в Херсоне
В подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в воскресенье были зафиксированы взрывы, сообщили СМИ.
Как пишет украинское издание «Общественное. Новости»: «В Херсоне слышны взрывы». Другие детали о причинах и последствиях произошедшего пока не приводятся, передает РИА «Новости».
В воскресенье в городе Николаев на юго-востоке Украины зафиксировали взрывы, прозвучавшие вскоре после объявления воздушной тревоги в регионе.
Ранее На Украине сообщили о повреждении важного критического объекта в Херсоне.