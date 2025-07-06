Стало известно о взрывах в Николаеве после воздушной тревоги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взрывы произошли в Николаеве после срабатывания воздушной тревоги, передает ТАСС. Об инциденте сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем телеграм-канале, однако подробности о разрушениях или пострадавших на данный момент не приводятся.

К настоящему времени воздушная тревога действует не только в Николаеве, но также в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, датские компании получили контроль над судостроением в Николаеве. В Николаеве неизвестные подожгли машину сотрудников военкомата. Подполье заявило о ликвидации боевиков под Николаевом.