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На Украине сообщили о повреждении критического объекта в Херсоне
В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден критический объект, начались перебои с водой
Важный объект критической инфраструктуры оказался поврежден в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил глава подконтрольной Киеву администрации города Ярослав Шанько.
Шанько сообщил, что объект критической инфраструктуры был поврежден в Херсоне, по этой причине в некоторых частях Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои с водоснабжением или пониженное давление в трубах, передает ТАСС.
По словам Шанько, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы для устранения последствий повреждения. Также отмечается, что ночью в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, один раз объявлялась воздушная тревога, которая продолжалась полтора часа.
Ранее на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.
В Кременчугском районе Полтавской области Украины после серии взрывов зафиксировали повреждения объектов энергетики.