В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Tекст: Александра Юдина

Сигналы прозвучали в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Тревога в этих регионах началась в 14.53 по местному времени, передает РИА «Новости».

В Сумской области сигнал тревоги был объявлен раньше, и на момент поступления информации он продолжал звучать. Причины объявления воздушной тревоги официально не уточнялись.

Местные власти и экстренные службы призвали граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям по безопасности.

Ранее в Кременчугском районе Полтавской области Украины зафиксировали повреждения объектов энергетики после серии взрывов.