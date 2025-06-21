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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Сигналы прозвучали в Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Тревога в этих регионах началась в 14.53 по местному времени, передает РИА «Новости».
В Сумской области сигнал тревоги был объявлен раньше, и на момент поступления информации он продолжал звучать. Причины объявления воздушной тревоги официально не уточнялись.
Местные власти и экстренные службы призвали граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям по безопасности.
Ранее в Кременчугском районе Полтавской области Украины зафиксировали повреждения объектов энергетики после серии взрывов.