  • Новость часаРоссия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
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    Как Россия веками спасала Армению
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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 14:35 • Новости дня

    Израиль заявил о планах сохранить воздушное преимущество над Тегераном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия готовит комплекс разведывательных и оперативных мероприятий для сохранения преимущества своих ВВС в небе над Тегераном, заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

    Кац отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что ключевая задача Армии обороны Израиля – обеспечение превосходства в воздухе, передает ТАСС.

    «Задача Армии обороны Израиля заключается в подготовке разведывательных и оперативных мер, которые позволят израильским ВВС сохранить превосходство в воздухе над Тегераном», – заявил министр.

    Помимо этого он подчеркнул, что Израиль намерен реализовывать «активную оборонительную политику» в отношении Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая война между Израилем и Ираном неизбежна.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на окончание войны Израиля и Ирана.

    4 июля 2025, 12:04 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ранним утром военные высадились на позиции в районе Яфур близ сирийской столицы и вывезли задержанных на израильскую территорию.

    Три израильских транспортных вертолета высадили спецназ в населенном пункте Яфур, что в 10 км от Дамаска, передает ТАСС. Операция продолжалась около пяти часов и была направлена на зачистку бывшей базы Республиканской гвардии Сирии. После завершения операции военные вернулись на израильскую территорию теми же вертолетами.

    По информации телеканала, механизированные патрули израильской армии были замечены утром в районе поселка Рахле, расположенного возле ливано-сирийской границы к западу от Дамаска. Также военные присутствовали в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в провинции Дераа, где недавно прошла еще одна зачистка.

    В ходе операций были обнаружены укрывающиеся боевики и тайники с оружием, а задержанные были вывезены на территорию Израиля. По информации телеканала Al Mayadeen, действия израильских военных проходили в координации с авиацией и наземными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними государствами при сохранении контроля над Голанами.

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    3 июля 2025, 23:13 • Новости дня
    Иран открыл воздушное пространство

    Большинство аэропортов Ирана возобновили работу

    Tекст: Ирма Каплан

    Воздушное пространство Ирана снова открыто, большинство аэропортов принимают и выпускают рейсы, в том числе международные.

    «Аэропорты Мехрабад и Имама Хомейни, а также аэропорты на севере, востоке, западе и юге страны введены в эксплуатацию и готовы предоставлять услуги по авиаперевозкам нашим дорогим соотечественникам», – передает агентство IRNA.

    Согласно плану Организации гражданской авиации, внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, в течение дня с 5 утра до 6 вечера.

    Сразу после того, как будет готова инфраструктура аэропортов Исфахана и Тебриза и при отсутствии других ограничений, эти два аэропорта присоединятся к сети воздушного транспорта страны, уточнили там.

    «В связи с этим, небо над центром и западной половиной страны также открыто для международных рейсов в течение дня с 5 утра до 6 вечера», – добавили в иранском ведомстве.

    При этом небо над восточной частью страны остается открытым для транзитных рейсов 24 часа в сутки, а рейсы в аэропортах на востоке страны выполняются  круглосуточно.

    Пассажиров предупреждают воздержаться от посещения аэропортов без билетов и позаботиться заранее об их приобретении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ущерб для туроператоров из-за ирано-израильского конфликта связан с организацией дополнительных расходов на билеты, размещение и возврат средств туристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за военных действий.


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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    2 июля 2025, 02:23 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил представитель их вооруженных сил Яхья Сариа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах ответных ударов по Йемену. Посол США в Израиле Майк Хакаби предложил применить бомбардировщики США B-2.

    Сариа заявил, что операция с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» успешно достигла своей цели. «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    Согласно заявлению Сарии, после удара работа аэропорта была приостановлена. Кроме того, атаковали три израильских города – Ашкелон, Тель-Авив и Эйлат – с использованием беспилотников, при этом целью стали «чувствительные объекты», заявил он.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль нанесет ответные удары по Йемену по аналогии с действиями против Ирана. По словам Каца, «любому, кто поднимет на Израиль руку, эту руку отрубят».

    Посол США в Израиле Майк Хакаби предложил использовать B-2: «Мы думали, что покончили с ракетами, летящими на Израиль, но хуситы только что зажгли одну над нами в Израиле. <...> Может, этим бомбардировщикам B-2 стоит нанести визит в Йемен!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вооруженные формирования хуситов заявили об успешной атаке на стратегический объект в израильском Беэр-Шеве с использованием баллистической ракеты.

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    1 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Иранские регуляторы перестали принимать звонки от МАГАТЭ

    Стало известно о прекращении контактов иранских служб с МАГАТЭ после разрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций на территории страны.

    Иранские регулирующие органы больше не принимают звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Это произошло после того, как страна официально прекратила сотрудничество с организацией.

    Два неназванных чиновника подтвердили, что контакт между службой по надзору ООН и иранскими регуляторами был полностью прерван.

    Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ, который начал работать с 13 июня, продолжает попытки связаться с коллегами в Иране, однако обмен информацией также был остановлен.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: «Желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел».

    Арагчи пояснил, что парламент Ирана решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, так как гендиректор агентства участвовал в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад были официально решены все вопросы по ядерной программе.

    Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в создании тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, высокопоставленные военные, физики-ядерщики и авиабазы.

    Иран отверг обвинения и нанес ответные удары. В течение 12 дней стороны обменивались атаками, к ним присоединились США, осуществив разовую атаку в ночь на 22 июня.

    В ответ Иран 23 июня нанес ракетный удар по базе США в Катаре и заявил, что не намерен продолжать эскалацию. Позже Дональд Трамп выразил надежду на снижение напряженности и сообщил о перемирии между Израилем и Ираном, которое должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению при условии гарантий безопасности от США.

    Амир-Саид Иравани заявил, что обогащение урана в Иране никогда не прекратится, и добавил, что страна готова к переговорам, но не к капитуляции. Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения агентством своих обязательств.

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    2 июля 2025, 16:56 • Новости дня
    Кабмин Франции: Макрон хотел получить от Путина совет по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.

    Прима на брифинге, трансляцию которого вел Елисейский дворец, заявила, что разговор между Макроном и Путиным длился два часа – это был первый их контакт за долгое время, передает РИА «Новости».

    «Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО», – заявила Прима. Она подчеркнула, что Россия является одной из стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия.

    Прима отметила, что Макрон хотел узнать мнение и получить совет Путина по ситуации вокруг Ирана и сохранения ДНЯО. По итогам беседы французский лидер заявил о своем оптимизме относительно позиции Путина, который, по словам Примы, выступил против выхода Ирана из договора.

    Вопрос, связанный со спецоперацией на Украине, в ходе этой беседы обсуждался гораздо менее подробно. Прима добавила, что Макрон был «немного меньше» оптимистичен по украинской теме, чем по вопросу иранской ядерной программы.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    3 июля 2025, 23:28 • Новости дня
    Власти Сирии представили новый государственный герб

    SANA: Президент Сирии аш-Шараа представил новый герб государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шара представил в Дамаске новый герб страны и объяснил значение символа, который, по его словам, отражает неделимую Сирию.

    Новый государственный герб Сирии теперь представляет собой ястреба с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой на черном фоне.

    По словам временного президента аш-Шараа, новый визуальный образ Сирийской Арабской Республики, отражает Сирию, которая является неделимой, единой объединенной страной.

    «Когда-то давным-давно родилась сказка о городе, где собралось множество людей, говорят, в нем началась первоистория, людей становилось все больше, и человечество стало нуждаться в дисциплинированном поведении, поэтому они стали оттачивать правила жизни и так построили первую столицу, известную человечеству, – Дамаск», – приводит слова аш-Шараа агентство SANA.

    Он отметил, что сегодняшний праздник – это дань уважения самобытности Сирии и ее сынов на новом историческом этапе, самобытности, которая берет начало от хищной птицы, от которой она черпает силу, решительность, скорость, мастерство и новаторство.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, власти Сирии объявили о запуске комиссий, которые займутся расследованием нарушений прежнего режима и поддержкой семей пропавших без вести.


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    2 июля 2025, 10:48 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней
    Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, его представители провели встречу с израильской стороной, достигнуто предварительное соглашение по параметрам 60-дневного перемирия, передает РИА «Новости».

    В этот период, как указывает Трамп, стороны будут работать над тем, чтобы положить конец войне.

    Он также отметил, что Египет и Катар займутся передачей предложений о перемирии движению ХАМАС. По словам Трампа, если движение не примет условия соглашения, для ХАМАС «все станет только хуже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    2 июля 2025, 07:14 • Новости дня
    Al Jazeera сообщил о гибели 109 палестинцев в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов армии Израиля по сектору Газа за сутки погибли 109 палестинцев, среди которых были и люди, ожидавшие гуманитарной помощи, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Более 100 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа за сутки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Число погибших составило 109 палестинцев, из них 28 ожидали получения продовольствия в пунктах выдачи гуманитарной помощи.

    По информации министерства здравоохранения анклава, с конца мая более 600 человек погибли в результате атак на пункты распределения гуманитарной помощи. С момента обострения конфликта в октябре 2023 года общее число жертв среди палестинцев в Газе превысило 56,6 тыс., ранения получили 134 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    3 июля 2025, 01:58 • Новости дня
    Пентагон заявил об откате иранской ядерной программы на два года после ударов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон заявил в среду, что удары США 10 дней назад откатили ядерную программу Ирана на срок до двух лет назад, что говорит об успехе военной операции США, которая все же достигла своих целей.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл озвучил эти данные на брифинге, добавив, что официальная оценка была «вероятно ближе к двум годам», передает Reuters.

    «Мы ухудшили (достижения) их программы на один-два года, по крайней мере, по оценкам разведки Минобороны», – сказал Парнелл на брифинге.

    Американские военные бомбардировщики нанесли удары по трем иранским ядерным объектам 22 июня, используя более дюжины 30 000-фунтовых (13 600 кг) противобункерных бомб и более 20 крылатых ракет «Томагавк» для атаки на земле.

    Разведданные США о последствиях ударов внимательно отслеживаются после того, как президент Дональд Трамп заявил почти сразу после их нанесения, что иранская программа уничтожена. В Пентагоне отметили, что такие выводы часто занимают у разведсообщества США недели или больше, чтобы сделать выводы.

    «Все разведданные, которые мы видели, привели нас к убеждению, что в Иране эти объекты были полностью уничтожены», – сказал Парнелл.

    На выходных глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может начать производить обогащенный уран через несколько месяцев, что вызвало сомнения относительно эффективности ударов США.

    Несколько экспертов предупредили, что Иран, вероятно, вывез запасы почти оружейного высокообогащенного урана из глубоко зарытого объекта в Фордо до ударов и может его скрывать.

    Но министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе заявил, что ему не известны разведданные о том, что Иран смог вывезти высокообогащенный уран, чтобы защититься от ударов США.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о

    полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

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    2 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    Иран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Документ был одобрен парламентом Ирана 25 июня и утвержден Советом стражей конституции 26 июня. Закон стал обязательным к исполнению сразу после подписания президентом. Прекращение взаимодействия с МАГАТЭ разрывает официальный канал контроля и мониторинга иранской ядерной программы международными организациями, передает ТАСС.

    Накануне иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению при условии гарантий безопасности от США. Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения агентством своих обязательств.

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    3 июля 2025, 14:36 • Новости дня
    Посольство России заявило об отсутствии препятствий для поездок россиян в Израиль

    Посольство России сообщило о стабилизации ситуации для поездок в Израиль

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские граждане могут посещать Израиль без ограничений после стабилизации обстановки, однако рекомендуется избегать районов у границ с Сирией, Ливаном и сектором Газа.

    Об этом сообщило посольство России в Израиле, передает ТАСС. На официальном сайте диппредставительства опубликовано заявление о том, что на фоне относительной стабилизации ситуации препятствий для посещения Израиля россиянами в настоящее время не наблюдается.

    Вместе с тем гражданам России, находящимся в Израиле, рекомендуется воздерживаться от посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном. Также в посольстве советуют избегать окрестностей сектора Газа.

    В своем заявлении представители дипмиссии отметили, что ситуация может измениться, и призвали следить за официальной информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туроператоры понесли убытки из-за необходимости организовывать дополнительные расходы на билеты, размещение и возврат средств туристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за военных действий на Ближнем Востоке.

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    4 июля 2025, 08:05 • Новости дня
    ХАМАС согласился на предложение о перемирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня с Израилем, официальный анонс этого решения ожидается в ближайшие часы, пишет Ynet.

    Палестинское движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

    По данным израильских журналистов, официальное заявление по этому поводу появится в течение ближайших часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    4 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров выразил надежду на окончание войны Израиля и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на завершение недавнего конфликта между Ираном и Израилем, отметив сохраняющуюся угрозу со стороны сторонников эскалации в регионе.

    Москва надеется на завершение конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

    Лавров сказал: «Мы очень надеемся, что так называемая 12-дневная война закончилась». Он напомнил, что соответствующие заявления уже делали президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Вместе с тем министр подчеркнул, что не стоит пускать ситуацию на самотек, поскольку «партия войны» на Ближнем Востоке остается весьма активной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утечка доклада о ситуации в Иране сорвала триумф Дональда Трампа на саммите НАТО. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после американских ударов. Дональд Трамп продолжает убеждать общественность, что ядерная программа Ирана полностью разгромлена.

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