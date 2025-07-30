На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.8 комментариев
Врачи роддома Камчатки завершили операции несмотря на землетрясение
Врачи роддома Камчатки завершили операции и роды несмотря на землетрясение
Акушер-гинеколог Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян принимал роды даже во время землетрясения, сообщили СМИ.
Как передает телеканал 360, по словам врача, после первого толчка из здания эвакуировали всех, кого можно было, а затем вернулись к женщине, находившейся в родах, и успешно приняли у нее ребенка. Пока подземные толчки не прекратились, медики также провели срочную операцию другой пациентке.
«Всем страшно было, само собой. Нам тоже страшно. Но мы это не показываем, мы пытаемся [сделать все], чтобы они в панику не впали. <…> Надо было идти до конца, мы дошли», – рассказал Мгер Адамян.
Не покинули рабочие места и врачи Камчатского краевого онкодиспансера. Во время землетрясения они зафиксировали оборудование и пациентку, которой удаляли опухоль, и продолжили операцию. Губернатор региона Владимир Солодов поручил представить медиков, работавших в экстренных условиях, к государственным наградам.
Ранее Washington Post со ссылкой на Геологическую службу США (USGS) сообщила, что произошедшее в среду землетрясение в Камчатском крае стало шестым по силе за всю историю наблюдений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.