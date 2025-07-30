Врачи роддома Камчатки завершили операции несмотря на землетрясение

Врачи роддома Камчатки завершили операции и роды несмотря на землетрясение

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал 360, по словам врача, после первого толчка из здания эвакуировали всех, кого можно было, а затем вернулись к женщине, находившейся в родах, и успешно приняли у нее ребенка. Пока подземные толчки не прекратились, медики также провели срочную операцию другой пациентке.

«Всем страшно было, само собой. Нам тоже страшно. Но мы это не показываем, мы пытаемся [сделать все], чтобы они в панику не впали. <…> Надо было идти до конца, мы дошли», – рассказал Мгер Адамян.

Не покинули рабочие места и врачи Камчатского краевого онкодиспансера. Во время землетрясения они зафиксировали оборудование и пациентку, которой удаляли опухоль, и продолжили операцию. Губернатор региона Владимир Солодов поручил представить медиков, работавших в экстренных условиях, к государственным наградам.

Ранее Washington Post со ссылкой на Геологическую службу США (USGS) сообщила, что произошедшее в среду землетрясение в Камчатском крае стало шестым по силе за всю историю наблюдений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.