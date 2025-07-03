Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.12 комментариев
В США отец утопил младенца в ведре со стиральным порошком
Американец утопил сына в ведре и пытался убить жену монтировкой
В Индиане мужчина убил своего трехмесячного сына, погрузив его в ведро со стиральным порошком, а затем напал на супругу с монтировкой.
В США 29-летний Элиасард Монеус утопил трехмесячного сына в ведре со стиральным порошком, чтобы «преподать жене урок», сообщает «Комсомольская правда». Как указывает газета Mirror, мужчина поместил младенца лицом вниз в емкость, плотно закрыл крышку и оставил ребенка умирать. После этого он напал на свою жену с монтировкой.
Суд штата Индиана приговорил Монеуса к 62 годам заключения за убийство сына и еще к 30 годам за покушение на жизнь супруги.
Прокурор округа Типпекано Элис Мэдиган пояснила, что обвиняемый намеревался «преподать урок» своей жене и всем женщинам. Она отметила, что Монеус не испытывает раскаяния и был равнодушен к перспективе провести остаток жизни за решеткой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области 15-летняя мать выбросила новорожденную девочку в пакете из окна многоэтажки. В бельгийском городе Хасроде 16-летний сын украинки признался в убийстве своей матери и шестилетней сестры. А на Украине мать совершила ритуальное убийство трехлетней дочери.