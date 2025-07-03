Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Мошенники заставили пенсионерку из Москвы передать им 11 млн рублей
В столице 70-летняя местная жительница поверила лжесотрудникам банка и силовых ведомств, с которыми общалась по видеосвязи, она лишилась 11 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.
Москвичка получила сообщение в мессенджере якобы от заместителя гендиректора своей бывшей компании, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Она приняла входящий видеозвонок от лиц, представившихся сотрудниками службы безопасности и представителями силовых ведомств, находившихся в форменной одежде.
Мошенники убедили пожилую женщину в том, что произошла утечка ее персональных данных, и с ее счетов якобы пытаются украсть деньги. Аферисты настаивали на неразглашении информации о «проводимой операции» и уговорили пенсионерку сотрудничать со следствием.
После этого к обману подключились лжебанкиры, которые, используя выведанные сведения, выяснили подробности о банковских счетах женщины и ее накоплениях, включая деньги, картины и ювелирные изделия. Пенсионерка, следуя указаниям злоумышленников, передавала курьерам по кодовому слову и переводила на так называемые безопасные счета все свои средства в рублях и иностранной валюте.
В течение 20 дней женщина отдала мошенникам более 11 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали курьера, подозреваемого в хищении 32 млн рублей у 67-летней жительницы Москвы. Мошенники убедили женщину перевести свои сбережения на так называемый «безопасный счет».