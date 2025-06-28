В Москве задержан сообщник мошенников после хищения 32 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники полиции задержали пособника мошенников в Москве, передает ТАСС. По данным МВД, злоумышленники связались с 67-летней москвичкой через мессенджер, представившись работниками силового ведомства. Они сообщили женщине о подозрительной активности на счетах и убедили ее перевести все сбережения на так называемый безопасный счет.

Сначала пострадавшая перевела три миллиона рублей онлайн, затем передала 23 млн рублей наличными через курьера. Позже мошенники вынудили ее занять еще три миллиона рублей у коллеги и заложить автомобиль, передав всю вырученную сумму аферистам. Общий ущерб составил свыше 32 млн рублей.

После обращения потерпевшей в полицию оперативники задержали курьера, который большую часть полученных средств перевел организаторам, оставив себе часть в качестве вознаграждения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему предъявлено обвинение. Следственные действия продолжаются, устанавливаются остальные участники преступной группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество отметило рост числа мошеннических действий, направленных против пожилых граждан России. ВТБ заявил о всплеске мошенничества, связанного с продажей авиабилетов через интернет.