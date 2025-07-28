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Свыше 1 млн жителей Северного Кавказа стали волонтерами с 2020 года
В Пятигорске на пресс-конференции обсудили успехи волонтерского движения среди молодежи региона, уделив особое внимание созданию необходимых условий для развития добровольчества.
В ходе пресс-конференции начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Андрей Карпов сообщил, что с 2020 года в добровольческую деятельность на Северном Кавказе вовлечено более 1 млн человек, передает ТАСС.
Карпов отметил, что значительное внимание уделяется созданию инфраструктуры и условий для вовлечения граждан, в первую очередь молодежи, в волонтерскую деятельность.
«Важное направление работы для нас – это волонтерское движение, добровольческое движение. Здесь большое внимание уделяется инфраструктуре и созданию условий для вовлечения в данную деятельность граждан, прежде всего молодежи. В целом, в Северо-Кавказском федеральном округе в добровольческую деятельность с 2020 года, то есть за последние пять лет, было вовлечено свыше одного миллиона человек. Я думаю, что Северный Кавказ вполне может гордиться такими внушительными результатами», – заявил Карпов.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю поддержку развитию волонтерства в России.