ВС Йемена пообещали атаковать суда работающих с Израилем компаний

Tекст: Ирма Каплан

«Йеменские вооруженные силы решили усилить военные операции и начать четвертый этап морской блокады противника. Этот этап включает нападение на все суда любой компании, работающей с портами израильского противника, независимо от их национальной принадлежности, и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил», приводит заявление йеменских сил телеканалу Al Masirah.

Яхья Сариа добавил, что ВС Йемена предупреждают все компании прекратить сотрудничество с портами Израиляс момента публикации этого заявления, иначе их суда будут подвергаться атакам везде, где их достигнут ракеты или беспилотники.

«Все страны, если они хотят избежать этой эскалации, должны оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил агрессию и снял осаду сектора Газа. Ни один свободный человек на этой земле не может принять то, что происходит», – подчеркнул Яхья Сари.

Представитель йеменского движение объяснил, что таким образов его страна выражает приверженность страдающему к братскому народу Палестины, пообещав, что все военные операции прекратятся, как только закончится агрессия против Газы и будет снята осада.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля днем ранее объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах выделить дополнительную помощь сектору Газа, отметив, что к решению гуманитарного кризиса должны подключиться и другие страны.

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.