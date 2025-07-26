Школьник добавил золото в копилку России на Международной олимпиаде по биологии

Tекст: Евгения Караваева

Всего российские школьники получили две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по биологии, передает ТАСС. Участие в ней приняли около 300 школьников из 77 стран.

Золотые медали выиграли Вера Красноперова из школы № 57 в Москве и Макар Рощин из лицея № 30 им. академика М. А. Лаврентьева из Новосибирска. Серебряную медаль завоевал Захар Дегтеренко из московской школы № 57, а бронзовую – Алихан Жангазиев из Центра педагогического мастерства Москвы.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поздравил школьников со словами: «Вы продемонстрировали выдающиеся знания, которые принесли российской сборной четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей. Друзья, пусть ваш интерес к познанию естественных наук не угасает».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что полученные медали стали результатом упорного труда школьников и вдохновляющей работы наставников. Он подчеркнул, что победы – доказательство высокого уровня российского образования.

Ранее в субботу газета ВЗГЛЯД писала, что школьники из Москвы завоевали золото, серебро и бронзу на Международной олимпиаде по биологии.