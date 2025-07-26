Tекст: Дмитрий Зубарев

Армения не имеет иного выбора, кроме как быть с Россией, уверен президент Союза армян России Ара Абрамян, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что эти две страны исторически связаны, и сейчас альтернатив для Армении нет. Абрамян заявил: «Я считаю, что мы должны быть с Россией, альтернативы сегодня у нас нет. К тому же ситуация не такая, что нас везде ждут, приглашают, а мы выбираем. Нас никто не приглашает, мы их просим».

По мнению Абрамяна, несмотря на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, реальность такова, что отношения между странами ухудшились. Он также выразил опасения, что Запад предлагает Армении сотрудничество только ради ущерба России, и упрекнул Пашиняна в непонимании этих процессов.

Абрамян отметил, что у Армении есть политические соглашения с Россией, и назвал страну одной из самых близких для Москвы. Он добавил, что сегодня стране приходится отстаивать свои интересы и на территории России. По его словам, в России проживает более 3 млн армян, что делает местную диаспору крупнейшей в мире.

Президент Союза армян России подчеркнул: «Мы россияне, даже если у многих, как у меня, есть и гражданство Армении. Россия – наша родина». Абрамян упрекнул правительство Армении в отсутствии программы для работы с диаспорой и напомнил о законах, запретивших голосование армян за пределами республики.

Он также назвал необоснованными обвинения в адрес Москвы в проправительственных СМИ Армении. По словам Абрамяна, раньше до 95% населения Армении поддерживало Россию, но сейчас многие стали бояться открыто выражать пророссийские взгляды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме. Никол Пашинян начал разрушать одну из главных исторических скреп Армении. Эксперты указывали на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении.