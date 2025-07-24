Путин прибыл на прощание с председателем Верховного суда Подносовой

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прибыл на траурную церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в комплексе Центральной клинической больницы в Москве, где собрались представители судебной системы, родственники и близкие коллеги покойной.

Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни. Она занимала пост председателя Верховного суда чуть более года, возглавив его в апреле 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева, руководившего судом несколько десятилетий.

Ранее Владимир Путин отметил вклад председателя Верховного суда Ирины Подносовой в развитие судебной системы и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.

Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Источник сообщил, что у нее было онкологическое заболевание.