Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Путин прибыл на прощание с председателем Верховного суда Подносовой
Президент России Владимир Путин прибыл на траурную церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой.
Президент России Владимир Путин прибыл на траурную церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в комплексе Центральной клинической больницы в Москве, где собрались представители судебной системы, родственники и близкие коллеги покойной.
Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни. Она занимала пост председателя Верховного суда чуть более года, возглавив его в апреле 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева, руководившего судом несколько десятилетий.
Ранее Владимир Путин отметил вклад председателя Верховного суда Ирины Подносовой в развитие судебной системы и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.
Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
Источник сообщил, что у нее было онкологическое заболевание.