В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.10677 комментариев
Источник: Ан-24 был исправен перед вылетом
Перед вылетом из Благовещенска в Тынду потерпевший крушение самолет Ан-24 прошел проверки, неисправностей не выявили, сообщил источник в оперативных службах.
Самолет проверяли технические службы, также его должен был проверить экипаж, сказал собеседник ТАСС.
Полет из Хабаровска в Благовещенск прошел штатно, в ходе следующего рейса в Тынду экипаж не сообщал о технических неполадках.
Между тем Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование обстоятельств крушения Ан-24, создана специальная комиссия, которая уже приступила к работе на месте происшествия.
В пресс-службе МЧС сообщили, что к поискам самолета привлечены более 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели продолжают движение к месту крушения в труднодоступной местности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета, по данным главы Амурской области Василия Орлова, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.