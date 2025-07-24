Источник: Ан-24 был исправен перед вылетом

Tекст: Алексей Дегтярев

Самолет проверяли технические службы, также его должен был проверить экипаж, сказал собеседник ТАСС.

Полет из Хабаровска в Благовещенск прошел штатно, в ходе следующего рейса в Тынду экипаж не сообщал о технических неполадках.

Между тем Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование обстоятельств крушения Ан-24, создана специальная комиссия, которая уже приступила к работе на месте происшествия.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к поискам самолета привлечены более 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели продолжают движение к месту крушения в труднодоступной местности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета, по данным главы Амурской области Василия Орлова, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.