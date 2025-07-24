В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.0 комментариев
Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа
Пенсионеры, трудившиеся в 2024 году, получат автоматическую прибавку к страховой пенсии с августа без подачи заявления, сообщили в пресс-службе Соцфонда России.
Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров 1 августа, передает РИА «Новости». Надбавка полагается тем гражданам, которые сохраняли официальное трудоустройство в 2024 году и за которых работодатели перечисляли страховые взносы.
Размер повышения для каждого будет индивидуальным, однако максимально возможно прибавить три пенсионных коэффициента. Оформлять отдельное заявление не потребуется – выплаты начислят автоматически.
Глава Соцфонда Сергей Чирков заявил: «Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться – все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров. Пенсии государственных служащих в России достигли 28 тыс. рублей. В августе пенсии повысят для определенных групп граждан.