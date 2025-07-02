Поставки российского СПГ в Европу выросли

Tекст: Антон Антонов

Объемы поставок российского СПГ в июне выросли до максимального за четыре месяца уровня. Поставки газа из России через «Турецкий поток» достигли сезонных максимумов 2024 года, передает ТАСС.

С января по июнь 2025 года Евросоюз импортировал около 11,4 млрд куб. м российского СПГ, что на 1,7% больше аналогичного периода 2024 года. Только в июне поставки составили 1,97 млрд куб. м, что на 5% выше майских объемов и на 27,5% выше в годовом сравнении.

Россия в первом полугодии 2025 года заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Евросоюза (19,3 млрд куб. м), уступив Норвегии, США и Алжиру (47,95 млрд, 40,5 млрд и 19,9 млрд куб м соответственно). Общий импорт газа Европой во втором квартале оказался рекордным с третьего квартала 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена газа в Европе выросла в первом полугодии на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила примерно 464 доллара за 1 тыс. кубометров. Юристы подчеркнули, что Евросоюз не может полностью освободиться от контрактных обязательств по российскому газу. Евросоюз заявлял о намерении полностью отказаться от закупок российского газа к 2028 году.