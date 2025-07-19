Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
СМИ раскрыли причину перестановок в правительстве Украины
Bloomberg: Зеленский сменил правительство Украины для получения поддержки Трампа
Владимир Зеленский принял срочные решения о кадровых изменениях в правительстве, чтобы попытаться расположить к себе президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
По данным Bloomberg, перестановки в украинском правительстве проведены Владимиром Зеленским специально для того, чтобы увеличить шансы на поддержку Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что реорганизация кабинета министров стала частью стратегии по продвижению лояльных к Трампу чиновников.
Авторы материала отмечают, что украинское руководство ускорило проведение изменений из-за неопределенности, как долго продлится «резкий поворот в политике Трампа». В материале подчеркивается, что цель этих шагов – быстрее приспособиться к новым реалиям и получить политическую выгоду.
Ранее Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины.
Юлия Свириденко сменила Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра.
Владимир Зеленский заявил, что Шмыгаль перейдет на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, а Умеров назначен секретарем совета национальной безопасности и обороны вместо Александра Литвиненко.
Эксперты объяснили причины этих кадровых перестановок в украинском правительстве.