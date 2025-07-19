СМИ раскрыли причину перестановок в правительстве Украины

Bloomberg: Зеленский сменил правительство Украины для получения поддержки Трампа

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, перестановки в украинском правительстве проведены Владимиром Зеленским специально для того, чтобы увеличить шансы на поддержку Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что реорганизация кабинета министров стала частью стратегии по продвижению лояльных к Трампу чиновников.

Авторы материала отмечают, что украинское руководство ускорило проведение изменений из-за неопределенности, как долго продлится «резкий поворот в политике Трампа». В материале подчеркивается, что цель этих шагов – быстрее приспособиться к новым реалиям и получить политическую выгоду.

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Эксперты объяснили причины этих кадровых перестановок в украинском правительстве.