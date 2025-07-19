Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России

Tекст: Вера Басилая

Пассажиры киевского метро избили 25-летнюю девушку за высказывания в поддержку России, после чего полиция составила на нее административный протокол по статье «мелкое хулиганство», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел после того, как она выкрикнула в вагоне метро фразу «Слава России». На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как один из пассажиров наносит девушке удары по лицу и ногами, другие угрожали ей и предлагали выбросить из вагона.

Полиция отметила, что против девушки будут приняты меры в рамках действующего законодательства. Санкции статьи предполагают штраф, общественные или исправительные работы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Сотрудники полиции сообщили, что в дальнейшем с девушкой проведут беседу представители Службы безопасности Украины (СБУ). При этом официальной информации о том, привлечены ли к ответственности пассажир, избивший девушку, или другие, призывавшие к насилию, не поступало.

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