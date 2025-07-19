Названный Путиным «хитрюгой» работник ММК рассказал о жизни в арендной квартире

Tекст: Валерия Городецкая

«На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке», – объяснил он, передает РИА «Новости».

Плеханов уточнил, что рассчитывает приобрести собственное жилье, когда ипотечные ставки снизятся до уровня 10-11% годовых. По его словам, при нынешних условиях приобрести квартиру с помощью ипотеки слишком сложно для молодых семей.

Напомним, в Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.