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    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    11 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    3 комментария
    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня

    Путин пошутил над сотрудником ММК из-за вопроса о программе «Молодая семья»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    В церемонии открытия приняли участие полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, передает РИА «Новости».

    Глава государства подробно ознакомился с этапами создания производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс». Новый цех позволит выпускать подъемно-транспортное оборудование и нестандартные изделия тяжелого машиностроения, что должно обеспечить отрасль необходимым оборудованием и снизить зависимость от импорта.

    Ожидается, что уже в будущем году новое производство снизит дефицит инвентаря для горно-металлургической отрасли. Завод сможет выпускать более 10 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие работает в связке с современным литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК, что позволяет наладить полный цикл производства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

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    14 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал Путина «крутым парнем»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «крутым парнем».

    На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил: «Он крутой парень. Это было доказано за многие годы», передает ТАСС.  Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что «в определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат» и необходимы реальные действия и результат. Он выразил надежду, что Путин предпримет шаги к разрешению ситуации, добавив, что уже много раз обсуждал с ним этот вопрос.

    В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

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    14 июля 2025, 16:48 • Новости дня
    Котяков сообщил о запуске нового налогового вычета для многодетных семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на компенсацию части подоходного налога уже с 2026 года.

    Многодетные семьи в России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом с 2026 года, передает. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Министр подчеркнул: «Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц – до доведения его уровня до 6%».

    Котяков пояснил, что если налогоплательщик платит по ставке 13%, а доход семьи на каждого члена составляет менее полутора прожиточных минимумов, и в семье есть двое детей, то он сможет обратиться за компенсацией разницы между стандартной и льготной ставкой. Воспользоваться этим правом можно будет с помощью Единого портала государственных услуг.

    Министр отметил, что такой подход позволит поддержать семьи с детьми, снизив для них налоговую нагрузку. Видео с заявлением Котякова опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очное совещание по социальным вопросам. Глава государства заявил о регулярных консультациях с правительством по вопросам демографии.

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    16 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» между Башкирией и Свердловской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Официальный старт движению на отрезке между Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области был дан по видеосвязи, передает ТАСС. Новый участок проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Дорога обладает четырьмя полосами движения и шестью транспортными развязками, по две на каждый регион, участвующий в проекте.

    Ожидается, что открытие трассы повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути, при этом грузовой транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов. Такой шаг должен стимулировать развитие туризма и увеличить инвестиционную привлекательность регионов.

    Данный участок стал очередным этапом реализации президентского поручения о продлении трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Власти рассчитывают, что полностью автомагистраль от Москвы до Тюмени откроется в 2026 году.

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    16 июля 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшее металлургическое предприятие Урала, где ознакомился с работой и новейшими достижениями Магнитогорского металлургического комбината.

    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с производственными площадями и новейшими проектами предприятия, передает ТАСС. Особое внимание глава государства уделил достижениям комбината, подчеркнув его значимость для экономики региона и всей страны.

    Первым объектом, который осмотрел президент, стала коксовая батарея №12. Эта установка была запущена в 2024 году и признана самой мощной в России, ее годовая производительность составляет 2,5 млн тонн сухого кокса.

    Руководство ММК рассказало Путину о планах по дальнейшему развитию и внедрению современных технологий. Президент отметил важность поддержки таких предприятий для промышленного роста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск.

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    15 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин сам ответит на слова Трампа

    Песков: Путин сам решит, будет ли реагировать на заявление Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин самостоятельно определит, будет ли комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что комментарии на высказывания американского лидера Дональда Трампа, появятся только в случае соответствующего решения российского президента, если Путин сочтет из необходимыми, передает ТАСС.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает новых соглашений.

    Трамп ранее назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    Сообщалось, что Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    16 июля 2025, 04:17 • Новости дня
    Путин назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян
    Путин назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин направил приветственное обращение организаторам и участникам церемонии вручения национальной премии «Страну меняют люди», в котором назвал ключевой фактор успехов и достижений россиян.

    «Устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше – это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов», – сказано в обращении президента России.

    Путин указал на главное качество многонационального народа – чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые объединяют.

    «Это прежде всего любовь и вера в Россию, солидарность, сплоченность вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперед», – отметил российский лидер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали, что две трети россиян готовы оставаться приверженными традиционным ценностям, даже если они идут вразрез с текущей реальностью.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое русское кино показать американцу, чтобы он понял Россию: топ-5 лучших фильмов.

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    15 июля 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным
    Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось», – сказал он в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает ТАСС.

    Трамп также отметил, что конфликт на Украине считает «войной Байдена».

    Ранее Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию».

    Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США.

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    14 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса у молодежи к рабочим профессиям

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что число молодых людей, выбирающих рабочие профессии, увеличивается благодаря действующей системе ранней профориентации.

    Работающая в России система ранней профориентации уже приносит первые результаты, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения.

    По словам главы государства, вопрос ранней профориентации молодых людей «постоянно в поле нашего зрения находится». Президент подчеркнул: «И определенные результаты уже есть: количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет, и прием растет в эти учебные заведения».

    Путин добавил, что направление выбрано верно: «Так что в целом на правильном пути, что называется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил быстрые темпы цифровой трансформации в сфере здравоохранения.

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    16 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    «Тех мер поддержки, которые сейчас разработали, их много. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого. <…> Но все равно, я полагаю, что этого недостаточно с учетом демографических проблем», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин отметил, что в детях заключается самое большое счастье и смысл жизни. По его словам, сейчас российские женщины становятся матерями впервые в возрасте 28-29 лет. «На второго, третьего ребенка зачастую просто не хватает сил», – отметил он, призвав молодые семьи не тянуть с рождением детей.

    Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

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    14 июля 2025, 21:03 • Новости дня
    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным
    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп поделился подробностями своих бесед с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув их позитивный характер и обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Трамп сообщил, что часто разговаривает с Путиным, передает РИА «Новости». По словам президента США, его беседы с российским лидером всегда проходят в приятной атмосфере.

    «Я часто разговариваю с ним о том, как закончить эту войну. Мои беседы с ним всегда очень приятные», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В июне Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

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    14 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин начал в Кремле очное совещание по вопросам здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл совещание по вопросам здравоохранения и демографии, оно проходит в Кремле.

    В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

    В начале заседания Путин заявил: «Начнем с результатов проведения Года семьи». Совещание стало вторым мероприятием из серии, посвященной основным социальным вопросам, запланированной Кремлем.

    На прошлой неделе прошло совещание по вопросам образования, где также обсуждались ключевые темы, связанные с развитием социальной сферы страны.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пройдет совещание по социальным вопросам с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, а также глав Минздрава и Минтруда, где обсудят демографию и здравоохранение.

    Ранее Путин заявил, что эффективность системы здравоохранения необходимо оценивать прежде всего по мнению граждан.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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