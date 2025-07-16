Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Axios: США и союзники определили новую дату заключения сделки с Ираном
США и их союзники согласны, что Ирану грозят жесткие санкции, если к концу августа сделка не будет заключена, сообщили источники портала Axios.
«Госсекретарь Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в телефонном разговоре в понедельник договорились установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном», – пишет портал Axios со ссылкой на источники.
В материале объясняется, что если к этому сроку сделка не будет достигнута, три европейские державы планируют запустить механизм «отката», который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи подчеркнул, что Иран и США не определили параметры возможного раунда переговоров по ядерной сделке.
Президент США Дональд Трамп тоже сообщал, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов.