Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
МИД Ирана сообщил об отсутствии договоренностей по переговорам с США
Официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи подчеркнул, что Иран и США не определили параметры возможного раунда переговоров по ядерной сделке.
По его словам, Иран и США пока не договорились о проведении нового раунда переговоров по ядерной сделке, передает ТАСС. Багаи сообщил, что вопрос о месте и времени встречи еще не решен.
«По этом вопросу пока не определено ни даты, ни времени, ни места», – заявил Багаи на еженедельном брифинге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, триумф президента США Дональда Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу. Дональд Трамп продолжает убеждать общественность и сенаторов в полном разгроме ядерной программы Ирана, размещая заявления главы Пентагона Пита Хегсета в своей соцсети Truth Social.