Трамп заявил об отсутствии переговоров с Ираном после ударов

Tекст: Ольга Иванова

Трамп заявил, что не делал никаких предложений Ирану и не вступал в переговоры с Тегераном после того, как США атаковали и уничтожили ядерные объекты страны, передает РИА «Новости».

В своей публикации в социальной сети Truth Social он подчеркнул: «Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты».

Трамп также отметил, что в период президентства Барака Обамы Ирану были переданы миллиарды долларов в рамках ядерной сделки. По его словам, нынешняя позиция США по вопросам взаимодействия с Ираном отличается от политики предыдущей администрации.

Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.