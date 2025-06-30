Реальные страхи от будущего внедрения нового государственного цифрового суперсервиса могут быть связаны с так называемым социальным рейтингом. Формирование профиля «благонадежности» при помощи мессенджера станет отходом от цифрового суверенитета и переходом к цифровому контролю – это та грань, которую не стоит пересекать.2 комментария
Трамп заявил об отсутствии переговоров с Ираном после ударов
Президент США Дональд Трамп рассказал, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов.
Трамп заявил, что не делал никаких предложений Ирану и не вступал в переговоры с Тегераном после того, как США атаковали и уничтожили ядерные объекты страны, передает РИА «Новости».
В своей публикации в социальной сети Truth Social он подчеркнул: «Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты».
Трамп также отметил, что в период президентства Барака Обамы Ирану были переданы миллиарды долларов в рамках ядерной сделки. По его словам, нынешняя позиция США по вопросам взаимодействия с Ираном отличается от политики предыдущей администрации.
Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.