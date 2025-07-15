Ученые нашли предмет в быту, который в 40 раз грязнее сиденья туалета на вокзале

Tекст: Ирма Каплан

Команда ученых протестировала десять чемоданов, взяв мазки с колес и с основания из мягкой и твердой обивки в санузле лондонского аэропорта. В ходе исследования выяснилось, что на каждом колесе, с которого был снят мазок, содержались сотни колоний бактерий и грибков, что намного больше, чем можно было бы найти в туалетах, пишет Dail Mail.

Эти микробы способны вызывать пищевые отравления, инфекции и даже респираторные заболевания. Лабораторные тесты показали, что на колесиках чемодана на три квадратных сантиметра приходится 400 колоний бактерий, что меньше, чем на кредитной карте, и почти в 40 раз больше, чем на обычном сиденье унитаза с примерно 10 колониями бактерий.

«Чемоданы, особенно их колеса и дно, являются магнитами для микробов, которые могут перебороть микробов даже из общественного туалет», – сказала изданию Travel+Leisure Эми-Мэй Пойнтер – микробиолог, возглавлявшая исследование.

Исследование, опубликованное в InsureandGo, также показало, что в основании чемодана было около 350 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на три квадратных сантиметра.

Исследователи говорят, что чемоданы с мягкой обшивкой оказались хуже, чем чемоданы с твердой, так как мягкая обивка задерживает влагу и грязь, что приводит к образованию плесени.

Еще более тревожным является тот факт, что многие путешественники, распаковывая вещи, неосознанно кладут эти зараженные бактериями колесики прямо на гостиничные кровати, столы и полки шкафов.

Исследователи рассмотрели мазок с колес под микроскопом, и на нем были обнаружены густые скопления плесени и бактерий, от остатков экскрементов человека или животных до черных пушистых спор и микробов, выделяющихся из кожи.

В исследовании не было указания на то, что чемоданы опасны для жизни, но оно показывает, что чемоданы являются одним из наиболее часто упускаемых из виду источников загрязнения в повседневной жизни.

«Это исследование больше посвящено профилактике. Если возможно, не катите свой чемодан по явно загрязненным местам. Например, не затаскивайте его в туалетную кабинку, если это возможно. Чем меньше грязи попадет на колеса, тем меньше вам придется беспокоиться об этом позже», – сказала микробиолог Пойнтер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, биологические компоненты бархатцев способны под действием солнечного света уничтожать бактерии и загрязнения, демонстрируя потенциал для создания новых антибактериальных покрытий и медицинских препаратов.