Ученые выявили смертельное воздействие бархатцев на бактерии

Ученые выявили мощное антибактериальное действие бархатцев

Tекст: Мария Иванова

Вещества, выделенные из цветков бархатцев, способны создать «убийственную» для бактерий зону благодаря особым биологическим компонентам – флавоноидам, передает РИА «Новости»>. К такому выводу пришли ученые БФУ им.И. Канта вместе с коллегами из Калининградского государственного технического университета и Бразилии. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Luminescence.

Исследователи выяснили, что флавоноиды бархатцев усиливают способность солнечного света активировать молекулы кислорода, превращая их в активную форму, которая уничтожает бактерии и загрязнения. Стерилизующий эффект был зафиксирован при использовании экстракта бархатцев (Tagetes patula) в комплексе с порфирином.

Один из авторов исследования, Дмитрий Артамонов, объяснил: «Это похоже на то, как солнечный свет заряжает маленькое устройство, и оно начинает очищать воздух или лечить ткани. Только в этом случае все происходит на молекулярном уровне и с использованием природных компонентов». Ученые считают, что такие экстракты могут лечить кожные инфекции и опухоли без токсичных препаратов.

Также исследователи подчеркивают, что, в отличие от антибиотиков, микроорганизмы не способны выработать устойчивость к воздействию активной формы кислорода. По словам Артамонова, это открывает путь к созданию новых безопасных терапевтических препаратов на основе бархатцев.

В данный момент 1 миллиграмм экстракта бархатцев генерирует до 60–70% активного кислорода по сравнению с коммерческими синтетическими аналогами, но отличается большей биосовместимостью. В будущем ученые планируют разработать прототипы материалов на основе этих комплексов и увеличить их стабильность и эффективность в медицинских и экологических приложениях.

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