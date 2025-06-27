Российские ученые обнаружили скрытую угрозу для Эльбруса

Tекст: Антон Антонов

Ученые РУДН в составе крупного научного коллектива, в который входили специалисты российских вузов и институтов РАН, выявили кардинальные изменения на Эльбрусе, которые десятилетиями не замечались из-за так называемого синдрома сдвига базового уровня, сообщает Минобрнауки России со ссылкой на Springer Nature.

Синдром сдвига базового уровня – это феномен, при котором каждое новое поколение считает нынешнее состояние природы нормой, не замечая медленной экологической деградации.

Исследователи сопоставили современное состояние склонов Эльбруса с записями первой экспедиции XIX века и выяснили, что некогда обильная растительность сменилась «газоном» с «редкими кустарниками и признаками опустынивания».

«Почвенная эрозия и разрушение берегов рек усилились, а биоразнообразие резко сократилось», – рассказал один из участников исследования, старший преподаватель департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ярослав Лебедев.

Исследование охватило анализ растительности, водоемов и почв на местности, а также аэросъемку склонов с помощью дронов и зонда. Полученные данные сопоставлялись с историческими отчетами, а также с отзывами туристов, чтобы выявить изменения и общественное отношение к ним.

Причинами деградации названы бесконтрольный выпас скота, вырубка леса, массовый туризм, развитие инфраструктуры и климатические изменения, приводящие к таянию ледников и усилению эрозии. По словам руководителя экспедиции Антона Юрманова (старший научный сотрудник Института физиологии растений имени Тимирязева РАН), сейчас на склонах встречаются лишь мелкие животные, такие как горные суслики, а олени и медведи исчезли.

Ученые подчеркивают, что отсутствие эффективных природоохранных мер усугубляет ситуацию и угрожает дальнейшему ухудшению состояния экосистем Эльбруса.