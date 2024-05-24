В Подмосковье запущен роботизированный цех по выпуску средств защиты растений

Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей, из которых 950 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). В новом цехе создано 100 рабочих мест.

«На месте старого корпуса мы построили современное здание площадью почти 5 тыс. квадратных метров. С использованием собственных средств и средств займа от Фонда развития промышленности оборудовали его по последнему слову техники. Новый цех не имеет аналогов по площади и оборудованию в России. Главная его особенность – полностью автоматизированные линии розлива, начиная с подачи канистр и заканчивая получением готовой упакованной продукции. При этом выпускаемые предприятием средства защиты растений разработаны учеными собственного научно-исследовательского центра и ни в чем не уступают иностранным продуктам по качеству и эффективности, а где-то и превосходят их», – рассказал генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Выпускаемые предприятием в новом цехе химические средства защиты растений предназначены для защиты от насекомых-вредителей (инсектициды) и грибковых заболеваний растений (фунгициды), а также для предпосевной обработки семян (протравители), говорится на сайте ФРП.

После выхода на проектную мощность ежегодно в цехе будет производиться около 20 тыс. тонн готовой продукции. Общая производственная мощность предприятия в подмосковном Щелково возрастет до 70 тыс. тонн продукции в год. По оценкам компании, до 35% российских потребностей в химических средствах защиты растений покрывает импорт. После выхода на проектную мощность предприятие планирует нарастить свою долю на российском рынке с 19% до 30% за счет замещения доли ушедших иностранных конкурентов. Кроме того, «Щелково Агрохим» увеличит поставки в страны СНГ, а также дальнего зарубежья – в том числе в Алжир, Марокко, Турцию, Сербию и другие страны.

Основные потребители продукции предприятия – крупнейшие компании агробизнеса, среди которых «Мираторг», «Русагро», «Продо», агрохолдинг «Степь», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «АгроГард», «Агроконсалтинг» и другие.

Специалистами предприятия разработаны и внедрены инновационные формы препаратов: микроэмульсии, концентраты коллоидных растворов, масляные концентраты эмульсий, масляные дисперсии. Выпускаемые продукты позволяют уменьшить применение действующего вещества на гектар и повысить скорость проникновения препарата во вредный организм. Для человека работа с такими препаратами более безопасна, чем с аналогами: продукт не пылит во время загрузки в бак опрыскивателя, а обработанные семена не пылят во время технических работ, человек меньше вдыхает пары частиц пестицидов. Кроме того, снижается пестицидная нагрузка на почву и меньше разрушается полезная микрофлора почвы, что снижает последействие на последующую культуру в севообороте.