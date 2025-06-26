Госдума решила принять закон о борьбе с борщевиком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума продолжит работу над законом о борьбе с борщевиком Сосновского, для чего потребуются федеральные средства, передает ТАСС. Об этом заявила заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она подчеркнула: «Я уверена, что этот закон будет принят в трех чтениях и позволит нам дальше двигаться в работе над истреблением борщевика».

Юлия Оглоблина напомнила, что граждане регулярно жалуются на распространение опасного растения, а у местных администраций недостаточно денег для эффективной борьбы. Согласно ее словам, обработка одного гектара борщевика ядохимикатами требует 46 тыс. рублей и повторяется трижды за сезон. В качестве примера успешной практики она привела Подмосковье, отметив, что такие подходы следует масштабировать на всю страну.

Депутат считает, что принятие закона станет первым шагом к созданию отдельной федеральной программы для борьбы с борщевиком. По ее мнению, без поддержки из федерального бюджета и единых стандартов истребить растение будет сложно, поскольку регионы отличаются по бюджету и площади заражения.

Законопроект, предусматривающий борьбу с инвазивными растениями и закрепляющий ответственность за собственниками и арендаторами участков, был принят Госдумой в первом чтении еще в феврале 2024 года. Сейчас работа с проектом продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье ввели фиксированный штраф за распространение борщевика. Россельхознадзор заявил о планах победить борщевик в 2025 году. Российские ученые придумали лекарство для борьбы с раком из борщевика Сосновского.