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На ВДНХ в Москве появился новый «освежающий маршрут»
Посетители ВДНХ теперь могут воспользоваться маршрутом, который помогает находить самые тенистые и прохладные уголки выставочного комплекса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
На ВДНХ в Москве появился «Освежающий маршрут», который позволит посетителям находить самые тенистые и прохладные места даже в жару, передает РИА «Новости». Новый маршрут проходит под деревьями и вдоль фонтанов и водоемов, а всего включает 26 специально отобранных точек.
Организаторы советуют начинать прогулку с главного входа, чтобы по пути можно было насладиться не только атмосферой выставки, но и прохладой. В сообщении подчеркивается: «Даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут».
Для удобства гостей на сайте ВДНХ опубликована карта маршрута и специальный летний гид, который поможет легко ориентироваться и находить уютные уголки. С помощью этих материалов каждый желающий может заранее спланировать прогулку и открыть для себя новые комфортные пространства выставки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до плюс 34 градусов при восточном ветре.