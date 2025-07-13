На ВДНХ в Москве появился новый «освежающий маршрут»

Tекст: Дмитрий Зубарев

На ВДНХ в Москве появился «Освежающий маршрут», который позволит посетителям находить самые тенистые и прохладные места даже в жару, передает РИА «Новости». Новый маршрут проходит под деревьями и вдоль фонтанов и водоемов, а всего включает 26 специально отобранных точек.

Организаторы советуют начинать прогулку с главного входа, чтобы по пути можно было насладиться не только атмосферой выставки, но и прохладой. В сообщении подчеркивается: «Даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут».

Для удобства гостей на сайте ВДНХ опубликована карта маршрута и специальный летний гид, который поможет легко ориентироваться и находить уютные уголки. С помощью этих материалов каждый желающий может заранее спланировать прогулку и открыть для себя новые комфортные пространства выставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до плюс 34 градусов при восточном ветре.