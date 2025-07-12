Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Рыжевки, Радянского, Алексеевки, Кондратовки, Варачино, Юнаковки и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны рядом с Волчанском и Меловым Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с материальными средствами.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Шийковки, Нововасилевки, Петро-Ивановки, Купянска Харьковской области и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника при этом составили до 225 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA и пять складов боеприпасов.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Северска, Часова Яра, Серебрянки, Константиновки, Платоновки, Закотного, Белой Горы, Александро-Шультино и Клебан-Быка ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при жтом потерял свыше 185 военнослужащих и склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Зверево, Удачного, Муравки, Петровского ДНР, Филии и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Новогеоргиевки Днепропетровской области, Карла Маркса ДНР, Темировки, Полтавки, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, перечислили в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, бронемашину, арторудие и две станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны и теробороны около Плавней, Новоандреевки Запорожской области, Садового и Надднепрянского Херсонской области.

Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, девять станций РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке. Российские войска также нанесли поражение украинским центрам территориального комплектования.