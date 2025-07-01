ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 477 беспилотников, 612 ЗРК, 24 101 танк и других бронемашин, 1 573 боевые машины РСЗО, 26 812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 524 единицы спец техники, отчитались в Минобороны.

Накануне российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины. В минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.