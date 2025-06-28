Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.0 комментариев
ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам производства и сборки ударных БПЛА большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66058 беспилотников, 612 ЗРК, 24069 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26719 орудий полевой артиллерии и минометов, 37392 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее ВС России поразили цеха и склады беспилотников ВСУ.
ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.