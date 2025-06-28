ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66058 беспилотников, 612 ЗРК, 24069 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26719 орудий полевой артиллерии и минометов, 37392 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее ВС России поразили цеха и склады беспилотников ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.