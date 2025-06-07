В Румынии сошел с рельсов поезд с бензином

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грузовой поезд с 35 цистернами бензина сошел с рельсов на магистрали Бухарест-Крайова в Румынии, железнодорожное движение было заблокировано, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на румынские СМИ и телеканал Digi24. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень – с рельсов сошли локомотив и две цистерны, одна из них получила повреждения и дала утечку топлива.

«Место аварии находится в полутора километрах от жилых домов и в чуть более одного километра от национальной дороги DN6. В связи с высокими температурами пожарные регулярно охлаждают поврежденный вагон», – сообщает телеканал. На месте работают два пожарных расчета, спецтехника и машина химзащиты, движение поездов и подача электроэнергии в районе ЧП приостановлены.

Все вагоны этого состава были загружены бензином. К месту инцидента прибыли представители экологических служб для контроля возможного загрязнения окружающей среды.

Это уже не первый серьезный случай на румынских железных дорогах в 2025 году: в феврале в области Олт при столкновении двух грузовых поездов погиб машинист, а 4 мая на станции Констанца при другой аварии пострадали 14 человек. Агентство по расследованию железнодорожных происшествий AGIFER зафиксировало более десяти серьезных инцидентов с начала года, включая столкновения и сходы с рельсов.

Эксперты объясняют рост аварий изношенностью инфраструктуры, недостаточным техническим обслуживанием и нехваткой инвестиций в модернизацию железных дорог страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии произошла утечка серной кислоты, которая временно парализовала движение по трассе. Охотники за цветным металлом в этой стране ранее разграбили поезд-реликвию.