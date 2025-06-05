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Толстой выступил против плаз, моллов и коворкингов
Толстой назвал проблемы современного русского языка
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил обеспокоенность сокращением словарного запаса россиян и засильем иностранных заимствований в общественной среде.
Петр Толстой в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что проблема состояния русского языка остается менее заметной на фоне миграционных и демографических вызовов.
По его словам, нынешнее положение русского языка можно назвать бедственным, поскольку наблюдается не только безграмотность, но и примитивизация речи, особенно у молодежи.
Толстой отметил, что свободное владение русским литературным языком невозможно без чтения художественной литературы, а современное поколение почти не читает книг. Он подчеркнул: «Богатая речь, лишенная примитивизмов и ошибок – это не признак культуры, это и есть культура».
Депутат также заявил о вреде засилья англоязычных наименований в городском пространстве, таких как «плазы», «моллы» и «коворкинги». По мнению Толстого, подобная вестернизация наносит ущерб культурной идентичности и воспитывает у молодежи колониальное мышление.
Он считает, что обучение русскому языку и приучение к чтению национальной литературы должно стоять на первом месте, а иностранные языки следует изучать позже. Толстой подчеркнул, что только так усилия по сохранению родной речи дадут результат, иначе русский язык рискует превратиться в набор иностранных заимствований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом.
Также Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта».
Глава государства поддержал сохранение чистоты русского языка. В общественных пространствах президент России рекомендовал использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы».