Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»

Tекст: Ольга Иванова

На заседании Совета по поддержке русского языка президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта». Программа предусматривает выдачу семьям, в которых есть дошкольники в возрасте от трех до шести лет, специальных карт с номиналом в три тысячи рублей, говорится в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что карту сможет получить каждый ребенок по достижении трех лет, что особенно важно для многодетных семей. «Книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций», – подчеркнул президент.

Средства на карте будут предназначены для покупки книг, чтобы стимулировать интерес к чтению с ранних лет и поддерживать семейные традиции.

Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево. Помощник главы государства и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский примет очное участие в заседании.