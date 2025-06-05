После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
В общественных пространствах следует использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы», заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит – кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», – цитирует Путина ТАСС.
Также в ходе заседания глава государства назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности.