Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры
Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе
После того, как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры, а кто действительно хочет мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», – приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.
Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.
«Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.
Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.
По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.