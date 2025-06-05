Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры

Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе

Tекст: Ирма Каплан

«Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», – приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.

Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

«Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.

Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.

По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.