  • Новость часаМинобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА
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    Москва объявила Зеленского террористом
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    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    26 комментариев
    5 июня 2025, 03:16 • Новости дня

    Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры

    Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры, а кто действительно хочет мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», –  приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.

    Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

    «Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.

    Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под  сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.

    По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского  анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

    До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

    3 июня 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН

    Россия не позволила назначить Бербок председателем сессии ГА ООН без голосования

    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Голосование по кандидатуре экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил источник во всемирной организации.

    «Голосование запросила Российская Федерация», – сообщил источник ТАСС.

    Бербок была единственным кандидатом на эту должность. Ожидалось, что она будет утверждена путем аккламации.

    В результате проведенного тайного голосования Бербок получила поддержку 167 государств. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что некоторые члены Генассамблеи пытались оспорить выдвижение Бербок. Семь голосов были отданы ранее предложенному Германией кандидату Хельге Шмид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии. Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН.

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    3 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что западные страны несут ответственность за эскалацию конфликта, и выразил обеспокоенность ростом военных расходов в Европе.

    О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.

    Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.

    «Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.

    Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 11:50 • Новости дня
    Рар: У Бербок полностью отсутствуют компетенции для работы в ООН

    Политолог Рар: Бербок использует трибуну ООН для сведения счетов с Россией и Китаем

    Рар: У Бербок полностью отсутствуют компетенции для работы в ООН
    @ Pamela Smith/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы занимать пост в международных институтах, Анналене Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус и примирять политиков. Все эти компетенции у нее отсутствуют. Она может использовать трибуну ООН для сведения счетов с «врагами либерализма», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал избрание экс-главы МИД ФРГ председателем ГА ООН.

    «По правилам ООН, настала очередь Германии выдвинуть своего кандидата на должность председателя Генассамблеи. Берлин годами готовил на этот престижный пост опытного дипломата Хельгу Шмидт», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, ситуация изменилась после того, как Анналена Бербок потерпела фиаско на выборах в начале 2025 года. «Она нуждалась в "спасательном круге" для продолжение своей карьеры. Тогда партия "Зеленые" решила сменить Шмидт на Бербок», – пояснил собеседник.

    «Экс-глава МИД ФРГ лично знакома с многими мировыми лидерами. Она считает, что это поможет ей на посту председателя Генассамблеи ООН. При этом сама должность невлиятельная, и срок полномочий ограничен годом. Однако для Бербок назначение является трамплином для дальнейшей карьеры, вероятно, в международных организациях», – рассуждает политолог.

    «Но в международных институтах Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус, знания о том, как примирять политиков. Все эти компетенции у нее полностью отсутствуют. Бывший министр одержима идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру, и если потребуется – силой. Она вполне может использовать трибуну ООН для сведения счетов с "врагами либерализма" – Россией и Китаем», – заключил Рар.

    Ранее экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок избрали новым председателем Генассамблеи ООН. В ее поддержку высказались 167 стран. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмидт – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени «бунтари».

    Обычно избрание главы Генассамблеи происходит путем аккламации. Однако в случае с Бербок было проведено тайное голосование. Экс-глава МИД Германии станет пятой женщиной на посту председателя ГА и приступит к обязанностям в сентябре.

    Бербок в своей речи заявила, что 80-я сессия Генассамблеи станет «решающим моментом» для ООН, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Экс-министр заявила о готовности представлять интересы всех стран, пообещав, что «ее дверь всегда будет открыта для диалога во имя общего блага».

    О планах кабинета министров ФРГ выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя ГА ООН стало известно 18 марта. Полянский ранее раскритиковал планы Берлина. По его словам, Бербок запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями», что, по мнению дипломата, «не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи».

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    3 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ход переговоров России и Украины в Стамбуле продемонстрировал отсутствие точек пересечения для урегулирования, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжились, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Сам ход переговоров в Стамбуле разительно контрастирует с внешним ажиотажем, который их предваряет и сопровождает. Каждый раз происходит разгон ничем не обоснованных ожиданий, отчасти намеренный, отчасти инстинктивный, просто потому что хочется чего-нибудь. Контакт делегаций эти ожидания сбивает, потом начинается все заново», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев «не заинтересованы в том, чтобы прерывать» процесс. По словам Лукьянова, театральные жесты в таких условиях «не приветствуются» – в том числе из-за интереса бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет видеть сам факт переговоров. Кроме того, наличие действующего канала коммуникации может стать важным, если «изменятся обстоятельства».

    Лукьянов также отметил, что несмотря на несовместимость позиций сторон, обмен меморандумами все равно полезен, так как формулировка требований «лучше, чем спекуляции». Сейчас, по его словам, точки соприкосновения отсутствуют, но обстоятельства могут измениться. «Меняться они могут прежде всего в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ содержит три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации.

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    2 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Бербок назначили председателем сессии Генассамблеи ООН

    Бывший глава МИД ФРГ Бербок возглавила 80-ю сессию Генассамблеи ООН

    Tекст: Евгения Караваева

    Анналена Бербок стала единственным кандидатом и была избрана председателем юбилейной сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре.

    Генассамблея ООН проголосовала за избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии, передает ТАСС. Бербок была единственным кандидатом на этот пост.

    В марте стало известно, что правительство Германии планирует выдвинуть ее кандидатуру на период 2025–2026 годов, несмотря на ранние заявления МИД ФРГ о поддержке Хельги Шмидт, бывшего генсека ОБСЕ.

    По информации журнала Spiegel, внутри внешнеполитического ведомства Германии возникло недовольство из-за назначения Бербок. Дипломаты опасаются, что антироссийская и произраильская риторика Бербок негативно скажется на голосах стран глобального Юга и поставит под угрозу избрание Германии в Совет Безопасности ООН.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН, напомнив о ее высказываниях о гордости за деда, служившего в СС, и рекомендации не приглашать Россию и Белоруссию на памятные мероприятия ко дню окончания Второй мировой войны.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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    2 июня 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы

    Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп

    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На выборах президента Польши победил не только правый кандидат, но и оппозиционный для европейского мейнстрима глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь Варшава может стать для США площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Напомним, по итогам второго тура голосования Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов.

    «Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.

    По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.

    При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.

    Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.

    Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.

    «При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.

    На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.

    «Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.

    «Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.

    А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.

    «Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.

    Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

    Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.

    Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.

    Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.

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    3 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
    @ Andres Leiva/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа) выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Сторонники MAGA отреагировали на атаку ВСУ по российским военным аэродромам 1 июня с обеспокоенностью, сообщает Axios. По мнению представителей движения, удары дронов лишь усугубляют ситуацию и препятствуют мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Они считают, что эскалация может привести к дальнейшему втягиванию США.

    Некоторые MAGA-активисты выразили возмущение тем, что Украина не предупредила Белый дом о проведении операции «Паутина». Сторонник Трампа Джек Пособик задал вопрос о возможной причастности администрации экс-президента США Джо Байдена, учитывая, что подготовка операции велась больше года.

    Ведущий активист MAGA Чарли Кирк заявил: «Я надеюсь, что США не имеют никакого отношения к этой атаке дронов на российские авиабазы». Блогер Роган О’Хэндли заявил, что операция могла быть предпринята Украиной намеренно, чтобы втянуть Америку в третью мировую войну.

    Бывший сотрудник Пентагона Дэн Колдуэлл предупредил, что удар «повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО» и считает, что США должны прекратить любую поддержку, способствующую атакам на стратегические силы России.

    По данным Axios, движение MAGA скептически относится к правительству в Киеве и считает угрозой не Москву, а именно Киев. В MAGA называют Зеленского «марионеткой глобалистов», а Украину – «очагом коррупции» и враждебно относятся к военным операциям против российских войск.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны указывало, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Коментарии (9)
    2 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Источники в администрации США сообщили, что американская сторона не предоставляла Киеву какие-либо разведывательные материалы для атаки на российские аэродромы, сообщила журналистка канала CBS News Дженнифер Джейкобс.

    По словам Джейкобс, США не делились с Киевом разведданными для организации теракта на российских аэродромах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что американская администрация не предоставляла Владимиру Зеленскому и его окружению никаких данных для проведения операции под названием «Паутина».

    Джейкобс также указала, что вся необходимая для нападения информация была собрана украинской стороной собственными силами.

    Ранее американский аналитик Скотт Риттер назвал атаку на аэродромы России угрозой для судьбы мира и отметил отсутствие стремления Киева к переговорам.

    Госсекретарь США Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях первого июня 2025 года.

    В Минобороны России сообщили, что киевский режим применил FPV-дроны для атаки аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, при этом в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    3 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Белый дом заявил о неведении относительно планов атаковать аэродромы в России

    Белый дом: Трамп не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не получал информации от Киева о планах атак на аэродромы в России и выступает за прекращение конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не был заранее уведомлен Киевом о планах терактов на российских аэродромах, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула на брифинге: «Он не был [проинформирован]».

    Ливитт также заявила, что, по мнению Белого дома, Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Она сказала: «Я бы предпочла, чтобы президент сам высказался на этот счет. Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди, а этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров».

    Вопросы касались реакции американской администрации на сообщения о терактах киевского режима в отношении российских аэродромов. Ливитт подчеркнула приверженность Белого дома поиску дипломатического решения для прекращения вооруженного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа), выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов. Минобороны указывало, что киевский режим пытался с помощью FPV-дронов атаковать аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    4 июня 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог заявил о готовности новых санкций США против России
    Келлог заявил о готовности новых санкций США против России
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект новых санкций против России и третьих стран, предусматривающий жесткие ограничения на экспорт российских нефтепродуктов, готов к применению, если Конгресс и президент США примут такое решение, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

    Отвечая на вопрос о готовности санкций, Келлог заявил, что обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются «Закон о санкциях против России от 2025 года», и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить», – сообщил Келлог.

    Келлог назвал санкции «довольно обременительными». Он указал, что новые меры нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

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    4 июня 2025, 19:02 • Новости дня
    Рябков: Россия ждет негатива от назначения Бербок главой сессии ГА ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Назначение бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН, по мнению российских дипломатов, способно осложнить работу этого форума для России.

    Избрание бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может негативно повлиять на Россию и саму повестку сессии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул: «Я думаю, что от нее можно ждать негатива. Мы к нему готовы». Он добавил, что Москва критически оценивает перспективы работы Генассамблеи ООН под руководством Бербок.

    Высказывание дипломата прозвучало на пресс-конференции, приуроченной к открытию в Москве международного форума «Примаковские чтения». Российская сторона ранее неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возможной предвзятости руководства ключевых международных институтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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