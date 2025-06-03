Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.14 комментариев
В Петербурге задержали пособника украинской террористической организации
Пособника украинской террористической организации задержали после того, как он передал сведения о военных и промышленных объектах Петербурга и Ленобласти.
О задержании пособника украинской террористической организации сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По информации журналистов, ранее судимый 32-летний житель Петербурга собирал сведения о расположении военных и промышленных объектов в городе и Ленинградской области.
Переданная им информация предназначалась для представителей запрещенной в России террористической организации «Атеш» (террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории РФ), члены которой причастны к диверсиям на территории страны. «Эту информацию он передавал представителям террористической организации «Атеш», члены которой причастны к совершению ряда диверсионных акций в РФ», – сообщил собеседник телеканала.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Крыму задержали местного жителя за изготовление бомбы по заданию СБУ.