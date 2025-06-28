Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС Иссы аль-Иссу

Tекст: Вера Басилая

Армия обороны Израиля сообщила, что в результате операции в Газе был уничтожен один из основателей ХАМАС, возглавлявший военный штаб организации, Мухаммед Исса аль-Иссу, передает ТАСС. Аль-Иссу, по данным израильской стороны, координировал действия военного крыла организации.

Кроме того, по информации новостного портала Elnashra, израильские беспилотники за последние сутки ликвидировали не менее трех членов вооруженного крыла «Хезболла» на юге Ливана. Один из ударов был нанесен по мотоциклу в районе Махрун, где погибли два шиитских бойца, еще двое мирных жителей получили ранения. Ранее на шоссе между населенными пунктами Бинт-Джбейль и Кунин был убит полевой командир «Хезболла», отвечавший за атаки на израильскую территорию.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам резко осудил продолжающиеся удары Израиля, назвав их «грубым нарушением национального суверенитета» и соглашения о прекращении огня от 27 ноября. Он заявил: «Действия Израиля представляют угрозу стабильности в регионе, которую мы стремимся сохранить».

Ранее военные самолеты Израиля нанесли авиаудар по ключевому объекту командования «Хезболлы» в южной части Ливана.

Израильские военные самолеты также атаковали склады вооружений и точки размещения ракетных установок «Хезболлы» на территории Ливана к северу от реки Литани.

Newsweek сообщил о попытках Дональда Трампа убедить Биньямина Нетаньяху согласиться на перемирие с ХАМАС.