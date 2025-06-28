  • Новость часаИзраиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 21:43 • Новости дня

    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС

    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС Иссы аль-Иссу

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля ликвидировала в районе Сабра города Газа одного из основателей ХАМАС Мухаммеда Иссу аль-Иссу,, сообщили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате операции в Газе был уничтожен один из основателей ХАМАС, возглавлявший военный штаб организации, Мухаммед Исса аль-Иссу, передает ТАСС. Аль-Иссу, по данным израильской стороны, координировал действия военного крыла организации.

    Кроме того, по информации новостного портала Elnashra, израильские беспилотники за последние сутки ликвидировали не менее трех членов вооруженного крыла «Хезболла» на юге Ливана. Один из ударов был нанесен по мотоциклу в районе Махрун, где погибли два шиитских бойца, еще двое мирных жителей получили ранения. Ранее на шоссе между населенными пунктами Бинт-Джбейль и Кунин был убит полевой командир «Хезболла», отвечавший за атаки на израильскую территорию.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам резко осудил продолжающиеся удары Израиля, назвав их «грубым нарушением национального суверенитета» и соглашения о прекращении огня от 27 ноября. Он заявил: «Действия Израиля представляют угрозу стабильности в регионе, которую мы стремимся сохранить».

    Ранее военные самолеты Израиля нанесли авиаудар по ключевому объекту командования «Хезболлы» в южной части Ливана.

    Израильские военные самолеты также атаковали склады вооружений и точки размещения ракетных установок «Хезболлы» на территории Ливана к северу от реки Литани.

    Newsweek сообщил о попытках Дональда Трампа убедить Биньямина Нетаньяху согласиться на перемирие с ХАМАС.

    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

    На ваш взгляд
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    13 комментариев

    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    28 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В гуманитарном грузе муки для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля
    @ IMAGO/Zoonar.com/Steve Heap/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Во время проверки гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа, в мешках с мукой нашли наркотические вещества. Продукты поставлялись гуманитарными центрами, работающими под эгидой США и Израиля.

    Власти Газы отметили, что в составе муки оказались таблетки оксикодона – опиоидного обезболивающего, представляющего опасность для здоровья, передает «Царьград».

    Правительство региона уточнило, что наркотики были обнаружены именно в тех поставках, которые прибыли из американо-израильских центров.

    Представители руководства предположили, что попадание измельченных таблеток в муку могло быть не случайным. По их словам, подобные вещества могут вызвать галлюцинации и затруднения дыхания, что вызывает серьезное беспокойство у местных жителей.

    Напомним, Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайшей пары недель, о чем сообщают израильские СМИ.

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    26 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Биньямина Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики видят в этом вмешательство в независимость суда, другие поддерживают президента США и премьер-министра Израиля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху должен быть освобожден от уголовного преследования.

    «Безусловно, действия Трампа можно расценить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это спровоцировало раскол среди израильских политиков: одни считают недопустимым внешнее влияние на судебную систему, другие поддерживают позицию президента США и премьер-министра Израиля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Возможно, мы наблюдаем некую комбинацию: Трамп пытается помочь Нетаньяху избежать преследования, а израильский премьер, в свою очередь, смягчает свою позицию по палестинскому вопросу. Это позволило бы Трампу представить себя полноценным миротворцем на Ближнем Востоке и укрепить отношения со странами Персидского залива», – добавил он.

    «Однако, на мой взгляд, Нетаньяху не заслуживает помилования. Из-за его бездействия в октябре 2023 года во время вторжения боевиков ХАМАС погибли более 1,5 тыс. человек. Он должен понести ответственность – пусть даже по другому уголовному делу. Если все обвинения с него снимут, это вызовет волну возмущения в израильском обществе: ведь тогда за провал никто не ответит», – предупредил эксперт.

    «Впрочем, сомневаюсь, что Трамп действительно сможет помочь Нетаньяху избежать наказания. Израильская судебная система до сих пор не демонстрировала такой слабости», – подытожил собеседник. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал отменить суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции. Глава Белого дома назвал израильского политика «величайшим воином» в истории страны. По его словам, этот процесс – «нелепая охота на ведьм».

    «Мы с Биби только что прошли вместе через ад, сражаясь с очень жестким давним врагом Израиля – Ираном», – написал Трамп, напомнив о «любви Нетаньяху к невероятной Святой Земле». Премьер в ответ выразил главе Белого дома благодарность «за колоссальную поддержку Израиля и еврейского народа», сообщает Ynet.

    Между тем лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид заявил, что главе Белого дома следует воздержаться от «вмешательства в юридические процессы независимого государства». «Я надеюсь, что это награда Трампа Нетаньяху за будущую сделку по заложникам, которая положит конец войне в секторе Газа», – добавил политик.

    Адвокат премьера Амит Хадад попросил окружной суд Иерусалима отменить процессуальные действия с Нетаньяху на ближайшие две недели, заявив, что это критический момент для безопасности Израиля. По его словам, глава правительства должен посвятить время «приоритетным» задачам, в первую очередь – управлению боевыми действиями в Газе и их региональным последствиям.

    Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний политик обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера и миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодным условиям для медиамагнатов в обмен на позитивные материалы о себе и своей семье, пишет The Guardian.

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    28 июня 2025, 12:32 • Новости дня
    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца

    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца безнаказанностью

    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля против Ирана вызвали волну критики среди немецких политиков и общественных деятелей, а формулировка «грязная работа» была сопоставлена с риторикой нацистской Германии.

    Дитер Дем, бывший депутат от Левой партии, сообщил, что чувство безнаказанности и высокомерие Мерца не позволили ему осознать, что слова о «грязной работе», сказанные в отношении ударов Израиля по Ирану, ранее использовались представителями нацистской Германии, передает РИА «Новости».

    Мерц заявлял, что «это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Эти слова вызвали осуждение со стороны представителей различных немецких партий. Более 20 политиков и общественных деятелей, включая самого Дема, подписали заявление в прокуратуру против Мерца.

    Сара Вагенкнехт подчеркнула, что такими высказываниями Мерц показывает свое истинное лицо, а использование подобных выражений канцлером ФРГ является вопиющим проступком и легитимизацией агрессивной войны. Мария Захарова назвала слова Мерца самой страшной фразой, сказанной о конфликте между Израилем и Ираном.

    Дем пояснил, что приукрашивание деятельности авиации Израиля выражением «грязная работа за нас» нарушает уголовный кодекс Германии и свидетельствует о высокомерии правящей элиты, допускающей нацистскую лексику на фоне бессилия оппозиции в бундестаге. Он добавил, что такие слова ранее использовались нацистами в отношении массовых убийств, например, в Бабьем Яру.

    Кроме того, Дем отметил, что если бы подобные формулировки использовали критики правительства, против них бы начались судебные преследования, в то время как Мерца и Писториуса поддерживают большинство СМИ и институтов. Он также сообщил, что иск против Мерца вызвал широкий общественный резонанс и успех иска будет зависеть от давления общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.

    Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.

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    Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.

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    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    25 июня 2025, 23:44 • Новости дня
    Ульянов назвал естественным решение Ирана приостановить контакты с МАГАТЭ

    Ульянов не нашел ничего удивительного в приостановке Ираном контактов с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что, по мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова – естественно в сложившихся реалиях.

    «Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Ничего удивительного. Это было естественным развитием событий, вызванным незаконными ударами по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ», – написал он Telegram-канале.

    Напомним, днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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    25 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Глава нацразведки США заявила об уничтожении ядерных объектов Ирана

    Tекст: Евгения Караваева

    Ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане придется полностью восстанавливать после авиаударов со стороны США, что может занять несколько лет.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что объекты были полностью уничтожены и их придется строить заново.

    В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Габбард написала: «Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы».

    Габбард также отметила, что сообщения в СМИ о частичном характере разрушений основываются на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены против решений и действий президента США Дональда Трампа и американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    26 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Хаменеи заявил о нанесении ущерба базе США в Катаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

    Хаменеи отметил, что США занижают масштабы последствий этого удара, передает РИА «Новости».

    По словам Хаменеи, Вашингтон пытался спасти Израиль, вступив в конфликт против Ирана, однако не добился поставленных целей. Он отметил, что атаки США на ядерные объекты Ирана должны быть предметом уголовного разбирательства на международном уровне, но при этом были неэффективными.

    «США вступили в войну (с Ираном), чтобы спасти Израиль, но ничего не добились от этой войны. США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования со стороны международных судов, но ничего серьезного сделать не смогли… США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду», – приводит слова Хаменеи сайт верховного лидера Ирана.

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном.

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    При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив все сооружения и инфраструктуру как на земле, так и под землей.

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