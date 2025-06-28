В Архангельске открыли крупнейшее мультиформатное пространство студотрядов

Tекст: Вера Басилая

Открытие самого крупного в России мультиформатного пространства Российских студенческих отрядов «СО. Здание» состоялось в Архангельске, его площадь составила 2,4 тыс. кв. м, передает ТАСС. В мероприятии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.

Директор Штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области Владимир Соболев сообщил, что пространства центра спроектированы для охвата разных групп молодежи, чтобы каждый молодой человек мог найти возможности для развития.

Он отметил, что в центре будут проходить образовательные лекции, дискуссии, презентации и крупные события, а также выразил благодарность Росмолодежи и губернатору области за поддержку и веру в студенческие отряды.

Проект был реализован благодаря победе Архангельской области во Всероссийском конкурсе программ развития молодежной политики «Регион для молодых». Стоимость работ составила 89,5 млн рублей, из которых 4 млн рублей были собраны участниками отрядов в рамках акции «День ударного труда» в прошлом году. В создании пространства активно участвовали и сами студенты, а также ветераны движения, которые помогали с ремонтом здания и благоустройством территории.

Помещение разделено на тематические секторы – обучающий класс для получения профессий, актовый зал для творческих мероприятий, фотостудия и студия звукозаписи. В центре также открылся музей движения студенческих отрядов. Центр рассчитан на единовременное пребывание до 650 человек и открыт для всех желающих реализовать молодежные проекты.

Губернатор Александр Цыбульский отметил, что здесь смогут работать более 100 коллективов из 50 образовательных организаций области.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах в режиме видеоконференции.

Путин заявил, что зарплата участников студенческих отрядов в 60-70 тыс. рублей в месяц недостаточна и напомнил, что раньше зарабатывали больше.